Confirmando os rumores que surgiram em Inglaterra nos últimos dias, Steven Gerrard foi esta quinta-feira apresentado como novo treinador do Aston Villa. A equipa de Birmingham estava sem treinador principal desde o despedimento de Dean Smith no passado domingo, após uma série de cinco derrotas consecutivas. O ex-internacional inglês, um dos mais importantes médios da histórias dos Three Lions (114 jogos e 21 golos), regressa assim a casa depois de ter terminado a carreira de jogador nos EUA, ao serviço dos LA Galaxy. Os últimos anos de Gerrard no futebol, contudo, ficam marcados pelo sucesso como treinador do Glasgow Rangers, na Escócia. Há terceira época em Ibrox, o antigo capitão do Liverpool devolveu o título nacional que fugia há dez anos à equipa escocesa, após mais uma hegemonia do rival Celtic.

Na temporada transata, o Glasgow Rangers somou 102 pontos para o Campeonato, sem qualquer derrota, e este ano seguia em primeiro, com mais quatro pontos do que o Celtic. Enamorados pelas capacidades de Gerrard, os responsáveis do Aston Villa conseguem assim um treinador ainda jovem, já com sucesso e no qual depositam esperanças. No seu site, o clube inglês destaca os feitos do seu novo treinador na Escócia, destacando o “atrativo futebol atacante” que Gerrard implementou no Rangers, onde chegou após um par de anos nas academias do Liverpool.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. ???? — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 11, 2021

“Desde que é treinador, depois de uma ilustre carreira de futebolista, Steven começou a trabalhar e desenvolver jogadores jovens de topo na academia do Liverpool, algo que nós valorizamos muito no Aston Villa. Teve depois a corajosa decisão de se testar no intenso e muito pressionante ambiente do Old Firm escocês [rivalidade entre Rangers e Celtic]. O título escocês com o Rangers e a sua experiência na Europa mereceram a nossa atenção. Ficou muito claro nas nossas conversas com Steven que a sua ambição, filosofia e valores vão totalmente ao encontro do que é o Aston Villa“, afirmou o CEO Christian Purslow.

Já Steven Gerrard mostrou-se “imensamente orgulhoso” por ser agora treinador do Aston Villa, um “clube com uma rica história e tradição em Inglaterra”. “Nas minhas conversas com a direção ficou claro o quão ambiciosos são os seus planos para o clube e estou com ânsias de os ajudar a chegar às suas metas”. O antigo internacional inglês não esqueceu a equipa que o lançou como treinador, expressando uma “sincera gratidão a todos no Glasgow Rangers” por lhe terem dado a hipótese de treinar “um clube icónico”. “Ajudá-los a chegar a um recordista 55.º título terá sempre um lugar especial no meu coração”, frisou.

Steven Gerrard chega a Inglaterra para treinar o Aston Villa e os adeptos do futebol, no seu imaginário, já começam a procurar nas agendas o encontro mais esperado. E sim, é logo em Anfield. Os adeptos do Liverpool receberão o seu eterno capitão a 11 de dezembro deste ano, num encontro que se espera emotivo e para o qual há, desde logo, imensa expetativa. Muitas vezes se falou da hipótese de Gerrard ser o normal sucessor de Jürgen Klopp no Liverpool, tem agora a hipótese de mostrar serviço frente aos “seus” adeptos.

Até lá, Gerrard tem Brighton, Leicester, Crystal Palace e Manchester City para começar a mostrar melhorias numa equipa que segue no 16.º lugar da Premier League, dois pontos acima da linha de água.