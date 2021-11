Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um grupo de adeptos do Borussia Dortmund atacou agentes da PSP no Bairro Alto, em Lisboa, na madrugada desta quarta-feira, arremessando vários objetos, entre os quais cadeiras, aos polícias.

O Comando Distrital da PSP confirmou ao Observador que as sete pessoas detidas eram cidadãos alemães afetos ao clube. No vídeo publicado no Reddit, os adeptos do clube alemão não estavam identificados com a indumentária do clube e trajavam de preto, com a cara escondida.

O grupo provocou alguns estragos nas esplanadas dos bares da zona do Bairro Alto, e tentou grafitar as paredes das ruas, antes de ser dispersado pelas autoridades.

Os adeptos do Borussia Dortmund estão em Lisboa para assistir ao jogo do clube alemão com o Sporting, para a Liga dos Campeões, que se joga esta quarta-feira às 20h00 no Estádio José Alvalade.