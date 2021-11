Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há mais um caso de suspeitas de corrupção, entre outros crimes como o de favorecimento pessoal, nas Forças Armadas, avança a CNN Portugal. As suspeitas do Ministério Público prendem-se com alegados eventos de caça, que ocorrerão na reserva militar do Campo de Tiro de Alcochete. O local é tutelado pelo Estado Maior da Força Aérea.

As autoridades desconfiam de favorecimento a empresários que são convidados para caçadas em que estão também presentes altas patentes militares, habitualmente generais, avança igualmente a estação televisiva.

O Ministério Público terá indícios de que estes eventos são organizados e decorrem à revelia do conhecimento do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, o que constituiria uma ilegalidade. Existirão ainda suspeitas de que responsáveis militares possam ter sido favorecidos financeiramente, recebendo contrapartidas, já que os convidados do setor empresarial terão contratos públicos acordados com as Forças Armadas.

A investigação do MP estará agora atribuída ao DIAP — Departamento de Investigação e Ação Penal – de Lisboa, noticia também a CNN Portugal.