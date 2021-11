O PAN questionou esta quinta-feira o Governo se autorizou ações de caça no Campo de Tiro de Alcochete, querendo saber também o número de animais abatidos e se vão decorrer caçadas em mais instalações das Forças Armadas.

A Força Aérea Portuguesa indicou esta quinta-feira que realizou diversas ações de caça ao javali no Campo de Tiro de Alcochete para efeitos de controlo populacional desta espécie, com autorização do Instituto da Conservação da Natureza (ICNF).

Em perguntas enviadas, através do parlamento, aos ministérios do Ambiente Ação Climática e da Defesa Nacional, o PAN questionou se foram autorizadas a “realização de caçadas na reserva militar do Campo de Tiro de Alcochete”, bem como “qual o fundamento para a realização destas ações de caça, número e tipo de selos utilizados, tipo de espécies abatidas e número total de animais abatidos, por ano, naquelas instalações nos últimos cinco anos”.

E questiona também se, através do ICNF, foram autorizadas ações de caça noutras instalações das Forças Armadas.

Na sequência de notícias que dão conta de que empresários que são convidados para caçadas, acompanhados de altas patentes militares, os deputados do PAN querem saber se o Governo “tem conhecimento da participação de empresários privados, ou outro tipo de civis”.

Já com as perguntas dirigidas ao Ministério da Defesa, o PAN quer saber se “tem conhecimento da realização de caçadas ilegais nas instalações das Forças Armadas em Alcochete”, quem as autorizou e “quem das Forças Armadas participou desta caçada”.

O PAN considera que este caso “alerta mais uma vez para a falta de controlo, rigor e fiscalização na forma como a atividade da caça é realizada em Portugal, encapotada de ‘conservação da biodiversidade e baseada numa suposta correção de densidade de determinadas espécies, onde tudo serve de justificação para abater animais”.

Em comunicado, a FAP reconheceu esta quinta-feira a existência de um processo de investigação em curso que levou a buscas no interior das suas instalações, em meados de junho, informação avançada pela CNN Portugal e já confirmada pela Polícia Judiciária Militar (PJM) e pela Procuradoria-Geral da República.

A CNN Portugal noticiou esta quinta-feira que em causa estão “suspeitas de corrupção, além de outros crimes, investigados a partir de uma pista relacionada com eventos de caça, semiclandestinos, realizados em plena reserva militar do Campo de Tiro de Alcochete, sob a tutela do Estado-Maior da Força Aérea”.