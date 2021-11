Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O trio de apresentadores de programas de televisão formado por Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, que surgiu durante o Top Gear da BBC e que depois se mudou com armas e bagagens para o The Grand Tour, na Amazon, está de volta. A 17 de Dezembro vai para o ar mais um The Grand Tour Special e, desta vez, as vítimas são os automóveis franceses, que são destruídos com uma violência que até dói. O título do programa é, como seria de esperar, “Carnage À Trois”, ou “Carnificina a Três”.

A indústria automóvel francesa teve os seus momentos bons, alternando com outros menos bons. Por um lado, os franceses deram-nos veículos luxuosos e esteticamente sofisticados como os Citroën DS e SM, mas igualmente pequenos e ágeis utilitários como os Renault 5 e Peugeot 205. E ainda que a Renault tenha sido a primeira marca a democratizar a segurança, mesmo nos veículos mais acessíveis, e a Peugeot e Citroën tenham durante bastante tempo dominado a concorrência nos ralis e nas maratonas africanas, a verdade é que o período em que a sua qualidade deixou algo a desejar – como aconteceu com as marcas italianas e inglesas – continua a pesar negativamente na imagem dos veículos gauleses.

O vídeo de promoção confirma que o The Grand Tour não abriu mão das suas produções grandiosas, com carros atirados pela montanha abaixo, para outros serem largados a grande altitude. Por outro lado, o trio Clarkson, Hammond e May continua em alta, bem como a sua capacidade de nos surpreender. Veja aqui o aperitivo para este “achincalhar” dos franceses, levado a cabo por britânicos, num programa norte-americano: