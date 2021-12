“Crua” e “intensa”. É assim que George Stephanopoulos descreve a entrevista de 80 minutos a Alec Baldwin. Questionado pela primeira vez frente às câmaras, depois do trágico acidente com uma arma de fogo no set da rodagem do filme “Rush”, o ator garante: “O gatilho não foi premido. Eu não premi o gatilho”.

No preview deste conteúdo exclusivo da ABC News, gravado esta terça-feira, e que irá para o ar quinta-feira nos EUA, Baldwin insiste na sua defesa. “Nunca apontaria uma arma a alguém e dispararia sobre essa pessoa. Nunca”, aludindo ao episódio de outubro passado que culminou com a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, provocando ainda ferimentos no realizador Joel Souza.

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”

Watch TOMORROW 8pm ET on ABC and stream later on @hulu. https://t.co/fJQly1za1T pic.twitter.com/OnpDuYERiC

— ABC News (@ABC) December 1, 2021