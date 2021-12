Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nesta quadra, tanto servimos um rooibos do Natal como uma kombucha vestida a rigor com o print da designer portuguesa Constança Entrudo. Do Maracujá da Madeira para um ananás de Bordalo, não esquecemos a quantidade certa de salgados em sacos festivos que se enchem de enchidos, tostas e espumantes. E que dizer de uma subscrição de garrafas? Venha ela.

Para folhear antes da confeção, há edições frescas de receitas para instalar na cozinha, mesas bem nacionais onde dá gosto estender a toalha e dispor o faqueiro, utensílios que facilitam a missão de qualquer mestre cuca, e por fim aquele fio de azeite para temperar bem a lista de compras. Para quem gosta de cozinhar e comer, esta lista de presentes promete matar a fome. Ora prove.