“O Anel do Unicórnio”: a ópera para crianças quando sobe ao palco é para todos

Pedro Patê é a prova de que ninguém escolhe a família em que se nasce. Calhou-lhe em sorte ser filho de dois cantores de ópera, Faustina Balão (Cátia Moreso) e Bellini Bel Canto (André Henriques), e de ele próprio viver enclausurado dentro de uma — ser acompanhado por uma orquestra quando vai à casa de banho fazer xixi, por exemplo, causa-lhe enorme confusão e perplexidade.

Interpretado pelo ator André Magalhães, Pedro Patê é o pivô de “O Anel do Unicórnio – uma Ópera em miniatura”, em cena no LU.CA — Teatro Luís de Camões, em Lisboa, até 19 de dezembro. É a única personagem que não canta. “É através dele que o público infantil vai poder projectar as suas dúvidas, porque ele vive dentro de uma ópera e não sabe porque é que todos falam a cantar e porque é que há sempre uma orquestra a tocar. São dúvidas perfeitamente legítimas que também o público poderia ter”, explica Martim Sousa Tavares, o jovem maestro que criou esta mini ópera com o encenador Ricardo Neves-Neves e Ana Lázaro, que escreveu o libreto.

Martim compôs a música que se ouve nos cerca de 50 minutos de “O Anel do Unicórnio – uma Ópera em miniatura”, que tem referências diretas — mas sempre curtas — a óperas clássicas. “Tem uma estrutura mesmo operática, de recitativos e árias, um libreto em três atos em que o primeiro é exposição, o segundo é o imbróglio e o terceiro a resolução de todos os conflitos. Passa-se tudo num arco de 24 horas, portanto numa lógica aristotélica. E tudo fica bem no fim. É uma comédia de enganos. A sua própria estrutura assemelha-se à de uma ópera. Mas está cheia de sonoridades diferentes e tópicos que são, se calhar, um pouco mais do nosso tempo”, acrescenta Martim.

Farto de ouvir ininterruptamente árias, cavatinas e intermezzos, Pedro Patê decide tornar-se ilusionista. O sonho é descobrir o truque de magia que finalmente acabe com a ópera na qual a sua vida se tornou. O espectáculo começa com Faustina Balão — “uma brincadeira com o nome Faustina Bordoni, uma verdadeira diva da ópera”, explica Ana Lázaro, autora do texto — a meter a peruca do marido no fogão sem querer, porque a confunde com molho pesto. A casa está cheia de fumo. A certa altura o gato de estimação de Faustina Balão, Don Giovanni, desaparece misteriosamente. E logo no dia em que ela e Bellini Bel Canto, um ex-barbeiro de Sevilha, celebram as suas Bodas de Prata.

O espetáculo mistura conceitos da ópera — “em que há uma ária e se percebe que a orquestra tem de estar lá, e que sem música aquilo não funciona” — com uma série de nuances mais ligadas ao imaginário infantil. É simples, mas nunca simplista. A ideia, explica Martim, seria mesmo essa: “Este espectáculo nasceu da vontade de fazer uma coisa que abrisse portas para o mundo operático em sentido lato. Isto é uma meta ópera: é uma ópera sobre a própria ópera, e que se explica a si própria. É sempre interessante poder refrescar o repertório infantil porque podemos assumir, com 99% de certeza, que será a primeira ida à ópera para a grande maioria das crianças que virão ao espectáculo.”

Se a ópera é um género “pouco praticado e cultivado em Portugal”, a ópera infantil será então um nicho dentro de um nicho. “Não é que não existam óperas infantis, porque existem e são até muito boas, só que simplesmente não se fazem”, ressalva o músico. Nesse caso, como é que esta ópera em miniatura, e logo uma criação original, surge em palcos portugueses? A resposta é simples: como reação a um desafio lançado por Susana Meneses, diretora do LU.CA — Teatro Luís de Camões, na Calçada da Ajuda, em Lisboa, que queria encomendar um espectáculo que se aproximasse da natureza histórica daquela sala.

“Isto era um teatro para ópera de bolso que fazia parte dos anexos do antigo palácio de Belém, onde nunca mais se fez ópera. É um teatro à italiana com um pequeno fosso de orquestra”, conta Martim, que recorda ainda de como o convite nem sequer especificava a criação de uma obra original. “Eu podia escolher um título de repertório e o Ricardo [Neves-Neves] encenava. Mas rapidamente chegámos à conclusão que não havia repertório que se adaptasse às dimensões tão sui generis daquela sala e que teríamos de fazer um espectáculo novo, à medida do LU.CA, e adaptarmo-nos depois aos outros teatros por onde isto ia passar.”

“Loulé e Guimarães foram os seguintes a pôr a mão no ar para receber o espectáculo. “O Anel do Unicórnio – uma Ópera em miniatura” estreou no Cineteatro Louletano a 19 de novembro e passou pelo Centro Cultural de Vila Flor, em Guimarães, de 25 a 27. “Em Loulé foi um palco de médias dimensões, enquanto Guimarães tem uma sala de grandes dimensões. Este é um espectáculo que tem de se adaptar a todas essas condicionantes. Daí ter um cenário modular que se expande e contrai, e que no caso do LU.CA vai estar muito concentrado, mas em outros palcos ganha uma certa amplitude”. Refira-se, a propósito, que em 2022 o espectáculo vai passar ainda por cidades como Odivelas, Ovar e Ílhavo.