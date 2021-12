Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O novo C40 Recharge da Volvo, uma espécie de versão coupé eléctrica do SUV XC40, mas com um aspecto mais ágil e dinâmico, parece estar a cair nas boas graças dos clientes da marca sueca. Lançado em Outubro, tem a sua produção integralmente vendida até Março de 2022, o que apenas deve servir para reforçar a aposta da Volvo nos veículos 100% eléctricos, que espera que representem 50% das vendas em 2025 e depois a totalidade em 2030.

O C40 Recharge recorre à mesma mecânica e sistema eléctrico que a Volvo monta no XC40 Recharge, a começar pela bateria com uma capacidade bruta de 78 kWh e 75 kWh úteis. Enquanto o XC40 oferece versões com um ou dois motores, o que se traduz por usufruir de apenas tracção à frente ou de integral, o C40 limita-se para já à solução mais potente, com dois motores (um por eixo) e 408 cv.

Sendo 3 kg mais leve e 6,5 cm mais baixo do que o XC40, o C40 Recharge não tem grande vantagem em termos de peso, mas já o mesmo não acontece em termos aerodinâmicos. Daí que, embora também esteja limitado a 180 km/h, o C40 consegue ir de 0-100 km/h em 4,7 segundos (menos 0,2 segundos), para anunciar um consumo de 22 kWh/100 km (menos 1,8 kWh/100 km). Esta última diferença explica que a autonomia do C40 Recharge aponte para 420 km, mais 2 km do que o XC40 com mecânica idêntica.

O novo C40 Recharge não será fabricado na Suécia, mas sim em Ghent, na fábrica belga da Volvo, juntamente com o XC40 Recharge e outros modelos do construtor com motores de combustão. Mas a marca sueca estima que, em 2022, 60% dos veículos aí produzidos serão 100% eléctricos, percentagem que irá aumentar nos próximos anos.