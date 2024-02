A Volvo arrumou a confusão que existia na denominação dos seus modelos eléctricos, que até aqui eram conhecidos por “Recharge”, o que deixou de fazer muito sentido após a introdução dos novos eléctricos EX30 e EX90. Daí que agora tenha anunciado que os antigos XC40 Recharge e C40 Recharge passam a ser designados EX40 e EC40, em linha com os mais recentes modelos exclusivamente a bateria do construtor sueco. As versões com motor a combustão do XC40 mantêm a denominação.



Com os veículos eléctricos da marca a representarem 16% do total de vendas em 2023, um incremento de 70% face ao ano anterior, a Volvo optou por resolver a desvantagem em potência nas versões Twin, com dois motores, que limitava os maiores XC40 e C40, face ao mais pequeno EX30. Enquanto os XC40 e C40 Twin extraíam dos dois motores 408 cv, o novo EX30 Twin Motor fornece ao condutor 428 cv. Ao reforçar a potência dos seus modelos eléctricos mais antigos em 34 cv, correspondentes ao Performance Pack, os EX40 e EC40 passam a contar com 442 cv e ganham uma pequena vantagem sobre o mais compacto e acessível EX30.

Os EX40 e EC40 continuam a ser propostos com duas baterias, com capacidades úteis de 67 e 78 kWh, ambas recarregáveis a uma potência de 200 kW, estando a primeira associada a um só motor com 238 cv e a segunda com 252 cv. A bateria mais comedida assegura uma autonomia de 476 km, ao passo que a maior anuncia 572 km entre recargas.

Por outro lado, os XC60 e XC90 mild hybrid (mHEV) passam a estar equipados com o motor B5 a gasolina mais eficiente, o que permite um ganho de 4% no primeiro SUV e apenas 2% no segundo.