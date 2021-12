Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A apresentação do novo Puma Rally 1, pela mão da equipa M-Sport Ford World Rally Team, marcou o arranque de mais um campeonato do mundo de ralis (WRC) para o construtor norte-americano e logo aquele que vai presenciar a estreia de um novo regulamento, que irá produzir carros mais potentes, mas também mais simples e mais baratos.

A 20 de Janeiro, à partida para o próximo Rali de Monte-Carlo, a Ford substituirá o Fiesta WRC que a serviu nas últimas épocas pelo novo Puma Rally 1, mas não será esta a única novidade digna de registo. O motor passa a contar com a ajuda de uma unidade eléctrica (com 136 cv) e de um pequeno acumulador (com 3,9 kWh), o que irá elevar a potência total, ainda que por breves períodos, suficientes contudo para tornar os modelos de 2022 mais rápidos, mas igualmente mais amigos do ambiente, tanto mais que vão consumir uma mistura de gasolina sintética e bio-combustível.

A transmissão integral mais simples e com menos recurso à electrónica, as suspensões com um curso inferior e os travões sem recurso à refrigeração por água são também novidade, tal como uma maior liberdade e exuberância nos apêndices aerodinâmicos e entradas de ar. Tudo isto pode ser visto em exibição no vídeo da Ford, gravado com o piloto Adrien Fourmaux ao volante.

No vídeo é possível ver a fábrica da Ford em Craiova, na Roménia, antes de Fourmaux iniciar as hostilidades, ou seja, os saltos, os slides e a forte aceleração do Puma Rally 1. Resta saber que construtor, entre os que vão disputar o Mundial de 2022, respectivamente Toyota, Hyundai e Ford, terá o carro mais rápido à partida do próximo Monte Carlo, rali que, como é habitual, abre o campeonato, a que se seguirão 12 outras provas, com destaque para o Rali de Portugal, que decorrerá entre 19 e 22 de Maio.