A organização não-governamental (ONG) Kinderhilfe ohne Grenzen, da Áustria, doou ao Hospital Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, dois ecógrafos e dois desfibrilhadores, que “vão permitir aumentar a capacidade de resposta”, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado de imprensa, a unidade hospitalar da ilha de São Miguel revela que recebeu um ecógrafo “equipado com quatro sondas (convexa, 3D, plana e endocavitária)” e outro com “três sondas”.

Aqueles equipamentos vão ser “destinados às salas de exame da consulta externa de Ginecologia e Obstetrícia e da consulta de Urologia”.

A ONG austríaca entregou também dois desfibrilhadores, tendo o representante da organização, Dietmar Poszvek, anunciado que “espera poder ajudar muito mais no futuro”.

“A instalação destes equipamentos irá permitir aumentar a capacidade de resposta dos serviços”, acrescentou o diretor clínico do HDES, André Forjaz Sampaio, citado no comunicado de imprensa.

Com sede no distrito da Burguenlândia, Kinderhilfe ohne Grenzen é uma ONG composta apenas por membros voluntários e dedica-se a apoiar crianças desfavorecidas, órfãs e com doenças crónicas, segundo se lê na página na internet da organização.