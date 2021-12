Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O presidente do Credit Suisse, o português António Horta-Osório, terá desrespeitado as regras de confinamento obrigatório do Reino Unido quando fez uma viagem ao país em julho, para assistir às finais do torneio de ténis de Wimbledon.

Esta é a conclusão de uma investigação preliminar do próprio banco, de acordo com a informação de duas fontes à agência Reuters.

Horta-Osório terá viajado da Suíça, onde vive, para o Reino Unido no fim de semana de 10 e 11 de julho de 2021, para assistir aos jogos finais do torneio de Wimbledon. À altura, o Reino Unido tinha em vigor restrições a viajantes que viessem de vários países europeus, incluindo a Suíça, obrigando-os a cumprir uma quarentena de 10 dias quando chegassem ao país — regra que o banqueiro não terá cumprido.

As conclusões da investigação interna foram transmitidas a um comité do conselho de administração do banco. Será este comité que vai decidir se devem ser aplicadas medidas a Horta-Osório. Contactado pela Reuters, o banqueiro não quis comentar o assunto.

Esta é a segunda vez que Horta-Osório é apanhado a desrespeitar regras relacionadas com a Covid-19. O próprio reconheceu que desrespeitou as regras que impunham um período de dez dias de quarentena na chegada à Suíça em novembro deste ano. Horta-Osório aterrou a 28 de novembro e abandonou o país a 1 de dezembro, não chegando sequer a estar três dias completos no país. O caso está a ser investigado pelas autoridades suíças e pode valer-lhe uma multa de cinco mil francos suíços (4.800 euros).