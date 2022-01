Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Tesla bateu dois novos recordes internos, relativos à produção e às vendas, tanto no trimestre como no acumulado do ano. Se até aqui o melhor trimestre da história da marca, que começou a comercializar veículos eléctricos em 2012, se cifrava nas 241.300 unidades, obtido no 3º trimestre de 2021, no 4º trimestre do ano o total ascendeu a 308.600 veículos, um notável crescimento de 27,9%, sobretudo se tivermos em conta a pandemia e a crise dos chips. Wallstreet previa 265.000 veículos, mas os analistas foram algo conservadores, pelo que se espera que cotação da marca suba quando a bolsa de Nova Iorque abrir amanhã.

No acumulado do ano, em que se esperava que o construtor norte-americano rondasse o milhão de veículos transaccionados, a Tesla não defraudou as previsões dos analistas, ao conseguir colocar nas mãos de clientes 936.172 modelos. Face ao ano anterior, em que as vendas atingiram as 499.535 unidades, o recorde até então, em 2021 o total foi de 936.172, um impressionante crescimento de 87,4%.

4º Trimestre de 2021 Produção Vendas Model S/X 13.109 11.750 Model 3/Y 292.731 296.850 Total 305.840 308.600

E as perspectivas para 2022 não são de descurar, uma vez que, de uma assentada, a marca gerida por Elon Musk está já a extrair mais 150.000 unidades da Gigafactory Xangai (a somar às originais 500.000), a que se vai juntar um valor abaixo dos 500.000 da Gigafactory Berlim, que será a produção máxima a atingir lá para a segunda metade do ano, e outro tanto para a Gigafactory Texas, igualmente a arrancar nas próximas semanas. Tudo junto e como a Tesla já releva um potencial para superar 1,2 milhões de unidades/ano (308.600 x 4 trimestres), não será muito difícil atingir nos próximos 12 meses um valor entre 1,5 e 2 milhões de veículos.

2021 Produção Vendas Model S/X 24.390 24.964 Model 3/Y 906.032 911.208 Total 930.422 936.172

No capítulo da produção, a Tesla fabricou 305.840 unidades no 4º trimestre, sendo que 95,7% são Model 3 e Model Y. Os Model S e Model X ficaram-se pelos 4,3%, o que se compreende por as entregas das novas versões terem arrancado nos dois últimos meses do ano e apenas na versão mais potente e mais cara, a Plaid.