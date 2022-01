Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Novak Djokovic pode estar isolado mas não é um caso isolado: esta sexta-feira, as autoridades australianas também cancelaram o visto de Renata Vorácová, uma tenista da República Checa que ia participar no Open da Austrália e que também está agora no Park Hotel, onde está o sérvio, sendo que dificilmente irá escapar à deportação.

O caso da atleta de 38 anos, contudo, é ainda mais rebuscado. Tal como Djokovic, também Vorácová garantiu uma isenção médica por parte da organização do Open da Austrália e dos dois painéis independentes que avaliam essas candidaturas. A tenista checa, porém, não escondeu a justificação para essa exceção: recuperou da Covid-19 há pouco tempo, ou seja, ainda não é elegível para receber as respetivas doses de vacinação, embora pudesse tê-lo feito anteriormente.

Mas ao contrário do que aconteceu com Djokovic, Renata Vorácová entrou na Austrália, passou o controlo de passaportes na chegada a Melbourne e até já disputou uma partida num dos torneios de preparação para o Grand Slam. Só agora, dias depois, é que as autoridades australianas voltaram atrás com a decisão e consideraram que a isenção médica atribuída à tenista checa não é válida, decretando o isolamento no hotel em que está Djokovic e emitindo uma ordem de deportação imediata. Tal como o sérvio, também Vorácová vai recorrer da decisão, ainda que a saída do país seja mesmo o cenário mais provável.

À margem do caso de Renata Vorácová e depois de Rafa Nadal já ter comentado a situação que Novak Djokovic está a atravessar, também Nick Kyrgios, que é australiano, decidiu falar sobre o assunto — mas com uma opinião bem diferente da do espanhol. “Acredito definitivamente em tomar atitudes, decidi vacinar-me por causa dos outros e pela saúde da minha mãe, mas a forma como estamos a lidar com a situação do Novak é muito, muito má. Estes memes, estas manchetes. É um dos grandes campeões mas, no final do dia, é humano. Façam melhor”, escreveu o tenista, tantas vezes crítico do sérvio, no Twitter.