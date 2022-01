Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de ter falhado pela primeira vez, nos últimos três anos, o título no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), a Hyundai aposta na mudança de regulamentos para regressar aos ceptros no WRC. Isto e conquistar o seu primeiro título na competição reservada a pilotos. A arma para o conseguir pode muito bem ser o novo carro de competição, que é simultaneamente o primeiro híbrido concebido de acordo com o novo regulamento dos Rally1, que estreiam este ano.

Com o novo modelo, conhecido como i20 N Rally1, a Hyundai vai enfrentar o Toyota GR Yaris Rally1 e o M-Sport Ford Fiesta Rally1, os três veículos que vão disputar as vitórias nas 13 provas do Mundial de Ralis para 2022, com o 4º rali a ser o de Portugal, que será disputado entre 2 e 5 de Junho. O arranque do Mundial vai ter lugar no Mónaco, país que acolhe o Rali de Monte Carlo de 20 a 23 de Janeiro.

O novo Hyundai i20 N Rally1, que defenderá as cores da Hyundai Motorsport, será pilotado nesta edição do WRC por Ott Tänak, Thierry Neuville e a novidade Oliver Solberg, pelo menos para o arranque do campeonato, onde está prevista a participação de 11 modelos da categoria Rally1.

O responsável pela equipa de competição da marca sul-coreana, Scott Noh, admitiu esperar que o novo carro permita ao construtor repetir os títulos de campeão de marcas no WRC que alcançou em 2019 e 2020. À semelhança dos seus rivais da Toyota e da M-Sport Ford, o I20 N Rally1 junta um motor 1.6 sobrealimentado a gasolina a uma unidade eléctrica com 136 cv, alimentada por uma bateria com uma capacidade de 3,9 kWh.