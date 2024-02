A Hyundai anunciou que a comercialização na Europa da gama N, com motores de combustão, termina no final de Fevereiro. Os veículos desportivos da marca, como o i20 N, o i30 N e o Kauai N, vão abandonar os stands de venda do construtor sul-coreano, com o seu lugar a ser ocupado por desportivos eléctricos, alimentados por bateria.



A justificação para esta decisão, de acordo com o construtor, deve-se ao seu compromisso de propor no mercado europeu, em 2035, uma gama composta exclusivamente por veículos eléctricos, sejam eles alimentados por bateria ou por fuel cells a hidrogénio. Contudo, a Hyundai não esclareceu se esta decisão, que entra em vigor mais de 10 anos antes de 2035, se fica a dever à reduzida procura por parte dos clientes ou à necessidade de reduzir as emissões médias de CO 2 da gama à venda no Velho Continente.

A decisão agora anunciada pela Hyundai afasta os fãs de modelos desportivos com dimensões compactas e preços ainda assim acessíveis, como o i20 N, cujo motor 1.6 Turbo fornece 204 cv, o que permite ir até aos 100 km/h em 6,2 segundos, para depois subir até aos 230 km/h. O mais possante dos desportivos a gasolina é o i30 N, com motor 2.0 Turbo e 280 cv, que anuncia 250 km/h e 0-100 km/h em 5,9 segundos, com o SUV Kauai N a montar o 1.6 Turbo com 198 cv, anunciando 210 km/h de velocidade máxima e 0-100 km/h em 7,8 segundos.

De momento, a gama de desportivos eléctricos resume-se apenas ao Ioniq 5 N, ao qual se juntará, muito em breve, o Ioniq 6 N e alguns modelos ainda mais possantes. De recordar que o Ioniq 5 N possui 650 cv, o que lhe garante 260 km/h e deixar para trás os 100 km/h ao fim de apenas 3,4 segundos, valores que elevam substancialmente a fasquia face ao que é proposto pelos N com motores de combustão.