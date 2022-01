Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tasca do Celso no JNvQUOI Avenida

JNcQUOI Avenida, Av. da Liberdade, 182 184, Lisboa. Até 18 de janeiro, entre as 12h e as 23h. Reservas: 219 369 900 ou booktable@jncquoiavenida.com

Para descer a Mil Fontes sem sair da capital: a Tasca do Celso instalou-se na Avenida da Liberdade com o melhor das iguarias da Costa Vicentina. Há cerca de 30 anos no roteiro gastronómico de Vila Nova de Mil Fontes, o convidado especial do JNcQUOI Avenida traz Sarrajão Au Dijon (35€), Raia no Tacho (34€) e o tradicional Cachaço de Bacalhau (35€) na bagagem. Promete abrir o apetite com a Bruschetta de Cavala (18€), Pica Pau de Sarrajão (31€), Ovas de Peixe Galo assadas (25€) e Ovos Escangalhados com Presunto e Batata Doce (22€). Ao cuidado do chef executivo do JNcQUOI, António Boia, os pratos do menu temático são opção ao almoço e ao jantar, até 18 de janeiro e, por isso mesmo, entram na lista “a não perder”, deste fim de semana. A escapadinha gastronómica está à distância de uma reserva.

Happy Hour no Oceanário

Oceanário de Lisboa, Esplanada Dom Carlos I. De segunda a sexta, até 31 de janeiro. Entrada: 13€, na bilheteira online

Para dar um desconto à semana: termina já esta sexta-feira a happy week do Oceanário de Lisboa, com descontos — 6 euros para os adultos e 2 euros para os séniores — na bilheteiras online do “melhor aquário do mundo” pelo Travellere’s Choice do Tripadvisor. Por apenas 13 euros, os visitantes são convidados a explorar o maior aquário natural do mundo na exposição temporária “Florestas Submersas by Takashi Amano”. Retrato da ligação profunda do homem com o mar, especificamente dos portugueses, a instalação “One – O Mar como nunca o sentiu” também entra no roteiro que passa obrigatoriamente pelas mais de 500 espécies que convivem no aquário central. Destaque — sempre — para as colónias de pinguins, para a rotina descomplicada das lontras marinhas e para as sensações provocadas pelos longos ou largos minutos de contemplação do mundo marinho envidraçado.

IMPRÓPRIA

Casa das Artes, Rua Ruben A, 210, Porto. A partir das 21h30

Para ir ao cinema com a igualdade de género em mente: em formato reduzido, a IMPRÓPRIA chega esta sexta-feira ao Porto com curtas, ficção e documentários focados no feminismo. Evento cultural com uma forte componente de intervenção social, a mostra de cinema de igualdade de género assume-se como um evento cultural e de intervenção social. Quebrar preconceitos e abrir o debate através do grande ecrã é, de resto, o centro da exibição de inúmeros filmes, entre eles, Tenebrosas, Alcateia, Last days of patriarchy, La noche de los hombres, Trumpets im the Sky, Eroticam e In nature.

“Uma Dança das Florestas”

São Luiz, Sala Luis Miguel Cintra, R. António Maria Cardoso, 38, Lisboa. De 14 a 23 de janeiro, às 20h00. Domingo às 17h30. Entrada: 15€

Para celebrar os 10 anos do Teatro Griot com um Nobel da Literatura: independência e liberdade dão o mote à adaptação da peça do escritor nigeriano, Wole Soyinka, que abre a temporada de 2022 no São Luiz, em Lisboa, com a encenação de Zia Soares. Nesta “Uma Dança das Florestas”, os mortos convivem com os vivos, com os deuses, seres fantasiosos e outros espíritos. Em pano de fundo, as lutas pela libertação da África colonial e das transformações do pós-independência. Escrita em 1960 para as celebrações da independência da Nigéria, a peça do primeiro africano a ser distinguido com um Nobel, em 1986, apresenta-se como uma “metáfora botânica devoradora do sentido do mundo” e sobe ao palco, pela primeira vez, esta sexta-feira.

Maus Hábitos em Lisboa

Maus Hábitos, Selina Secret Garden. Beco do Carrasco, 1, Lisboa. A partir das 20h30

Para inaugurar à moda do Porto: o quarto andar da Invicta vai inaugurar o primeiro espaço em Lisboa este sábado, no Selina Secret Garden. Com direito a um terraço com vista sobre a capital, o Maus Hábitos – Espaço de Intervenção Cultural promete juntar na mesma geografia, a curadoria e programação artística da Saco Azul, o menu mediterrânico e carta de cocktails de autor do Vícios à Mesa do Porto e uma agenda musical e artística, com concertos e DJ sets. Na estreia em Lisboa, a casa portuense abre com um ciclo de concertos “exploratórios e experimentais”. Logo às 21h, Miguel Carvalhais e Henrique Fernandes dão som ao grafismo de Serafim Mendes, naquela que promete ser a primeira experiência sensorial da mais recente aposta de expansão do quarto andar.

Kabuki Lisboa

Kabuki Lisboa, Ritz Four Seasons, Rua Castilho, 77, Lisboa. De terça a sábados das 12h30 às 15h e das 19h30 às 23h. O bar abre terça e quarta-feira das 12h30 à 00h e de quinta a sábado das 12h30 às 2h. Preço: dos 100 aos 135€

Para degustar nas galerias do Four Seasons: um restaurante japonês madrileno com três cartas distintas e — para já — dois pisos em Lisboa? Há no Ritz, chama-se Kabuki e está a cargo do chef espanhol Andrés Pereda. Se for à procura dos menus de degustação e das opções à carta não precisa de sair do andar inferior. Sejamos mais diretos: se este fim de semana estiver virado para o temaki de ovas de salmão ou para o nigiri de ovo estrelado, não procure mais. No piso intermédio, acompanhe um cocktail com ostras, caviar ou pickels caseiros que se servem no bar Kikubari, a cargo do barman Guilherme Godinho. E vá-se preparando para a primavera. Além do terraço, os madrilenos que assentaram arraiais nas galerias do Ritz estão a preparar a inauguração do Kabuki Experience. Nesta versão mais intimista, o menu Tributo ao Atum tanto pode ser acompanhado pelos vinhos escolhidos pelo sommelier Filipe Wang como pelo champanhe que é aposta da casa. Há 150 garrafas à escolha.

AMOSTRA

São Luiz, R. António Maria Cardoso 38, Lisboa. Sábado às 10h30. Teatro Nacional D.Maria II, Praça Dom Pedro IV, Lisboa. Sábado às 14h30. Culturgest, R. Arco do Cego, Lisboa. Sábado às 17h30. Fábrica da Artes CCB, Praça do Império. Domingo às 10h30. Teatro Luís de Camões, Calçada da Ajuda, Lisboa. Domingo às 16h30

Para ir com os miúdos: estreia absoluta, a primeira edição do Encontro Nacional de Artes Performativas para a Infância – AMOSTRA, vai passar pelos principais palcos da capital com cinco espetáculos, já este fim de semana. Logo no sábado, às 10h30, Não, de Giacomo Scalisi abre o pano da iniciativa no São Luiz. Às 14h30, a “reflexão artística, em forma de espetáculo de teatro para famílias, sobre preconceitos e sapos de loiça”, Engolir Sapos, de Rafaela Santos, tem apresentação marcada no Teatro Nacional D.Maria II. Segue-se o musical Das gavetas nascem Sons, de Henrique Fernandes, às 17h30, na Culturgest. No domingo, o “espetáculo vagabundo” O cão que vem de tão-tão longe, de Cátia Terrinca, abre a Fábrica das Artes do CCB, logo às 10h30. Promovida pela Companhia Caótica, a AMOSTRA despede-se no Teatro Luís de Camões, às 16h30. Não há duas sem três, de Catarina Requeijo, fecha a programação do fim de semana que celebra “a diversidade da criação e programação contemporâneas para a infância.”

Dr.Bernard BoaVida

Rua dos Poços Negros, 119, Lisboa. Domingo a Domingo, das 11h30 e as 00h, alargando até às 01h às sextas e sábados

Para ver o Sol da Caparica sem ter virar as costas Lisboa: descapotável pela ponte e o cabelo a voar? Pode ser, mas já não é preciso. O Dr.Bernard da Praia do Norte abriu um novo espaço em Lisboa para refletir o potencial e aproximar quem queira à tal boa vida do “pequeno paraíso” da margem sul. Esplanada à beira-mar não há, mas não faltam semelhanças e irreverência no espaço que também pretende ser uma porta de entrada para a Costa da Caparica. Provavelmente, sem os neóns e o axadrezado que enche as paredes e o teto, os palmiers de gongonzola e sésamo e a beringela em Dashi saberiam de outra forma. Disponível das 11h Às 22h, a carta de petiscos e pratos principais também inclui lírio curado em citrinos, pastinaca e mizunas; abóbora gnocchi com burrata, maple, salva e toucinho de porco preto; ou borrego com iogurte, romã e pesto de manjericão roxo. Das 22h em diante, o Dr. Bernard Boa Vida serve caldo verde e rolo de chouriço, queijos fundidos com pão do beco e frutos secos sweet, sour & spicy, em jeito de “petisco de ceia”. Do Musa para o restaurante que também tem escola de surf, a chefe Leonor Godinho mantém a essência da boa comida e da opções de conforto.

Manoel Oliveira Fotógrafo

Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, Avenida de Berna, Lisboa. Domingo a Domingo, até 17 de janeiro. Entrada: livre

Para não faltar à última chamada: a exposição que reúne o melhor dos planos estáticos captados por Manoel de Oliveira vai estar apenas até à próxima segunda-feira 17 de janeiro no átrio da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. De entrada livre, a mostra que inclui mais de uma centena de fotografias revela a faceta desconhecida do mestre do cinema nacional. Este fim de semana é a última oportunidade para embarcar na viagem que começa nos fim dos anos 3o, percorre os anos 40 e desemboca em meados dos 50.

Infame tem novo menu

Infame, Largo do Intendente Pina Manique 4, Lisboa. Restaurante, de domingo a quinta-feira, das 12h00 as 22h30. Bar e Esplanada, de domingo a quinta-feira, das 12h00 as 00h00. Sexta e Sábado das 12h00 as 02h00. Preço médio: 30 a 40 euros

Para focar nos sabores tradicionais sem esquecer a vibe contemporânea: vai mesmo ter de conhecer os novos croquetes de pato, o pica-pau de atum ou o polvo com puré de caldeirada de mexilhão e feijoca que o chef André Rebelo incluiu no renovado cardápio do restaurante do 1908 Hotel, no Intendente, em Lisboa. ‘À la carte’, as gyozas de ostra, o ceviche de salmão e o ovo com cogumelos e espuma de queijo servem de entrada, por exemplo, para o entrecosto de porco com cevada, cogumelos, grelos e romã ou para as chips de mandioca que acompanham o frango estufado. Verduras e legumes vêm diretamente da horta do chef, na Ericeira. Em caso de atraso, propositado ou não, para o almoço pode sempre optar pelo brunch de domingo (17€), entre as 11h30 e as 16h. Alerta, reserva porque continua a ser um dos mais procurados da capital: menu veggie (17€) e kids (8€), incluídos.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.