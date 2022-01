Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O mítico Valentino Rossi, piloto de motos que alia uma rapidez incrível a uma simpatia exuberante, foi tão rápido aos comandos das máquinas do Moto GP, como a mudar de modalidade. Até 2021 foi piloto oficial da Honda, em Moto GP, mas a partir de 2022 muda-se de armas e bagagens para o GT World Challenge.

Poucas semanas depois de se ter retirado do mundial de velocidade de duas rodas, onde pilotava para a Honda, Il Dottore assinou pela equipa belga W Racing Team (WRT), que venceu 50% dos campeonatos de GT World Challenge dos últimos oito anos. O WRT inscreve regularmente os Audi R8, que em 2022 vão surgir com as especificações R8 LMS GT3 Evo II.

Rossi não se fez rogado em afirmar sentir-se “honrado em juntar-se à equipa WRT”, relembrando que apesar de campeão mundial de motociclismo, em praticamente todas as categorias, “sempre fui um grande fã das corridas de automóveis”. Admitindo de seguida que agora se sente “completamente disponível para se dedicar a um programa de competição a tempo inteiro neste campeonato europeu de GT3”.

Em vez da moto oficial da Honda para o Moto GP, Rossi vai pilotar a versão mais recente do Audi R8 para as corridas de GT3. O motor continua a ser o 5.2 V10 de origem Lamborghini (equipa os Huracán), que apesar de ser atmosférico, fornece um total de 585 cv. O impressionante V10 está associado a uma caixa sequencial de competição, com seis relações para a frente, com a totalidade dos cavalos a serem passados ao asfalto através das rodas traseiras.

Face ao R8 de GT3 utilizado até aqui, a versão de 2022 recorre a uma série de melhorias, visando torná-lo mais eficiente e rápido, ao nível das suspensões, amortecimento, controlo de tracção e, sobretudo, do pacote aerodinâmico. Se Rossi já conduziu de tudo um pouco, de carros do WRC a Fórmulas 1, vai estrear-se no europeu de GT3, que arranca a 8 de Março no circuito francês de Paul Ricard.