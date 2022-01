Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Benfica anunciou que Rafa testou positivo à Covid-19, falhando assim a partida desta terça-feira contra o Boavista, a contar para a meia-final da Taça da Liga, e também a eventual final da competição caso os encarnados eliminem os axadrezados.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que Rafa teve resultado positivo em teste COVID-19 realizado no Futebol Profissional”, pode ler-se no curto comunicado dos encarnados. Partindo do princípio de que o internacional português começou o isolamento entre segunda e terça-feira, Rafa não só não estará disponível contra o Boavista como também no próximo sábado, data da final da Taça da Liga, onde o Benfica poderá encontrar Sporting ou Santa Clara se seguir em frente.

Sem Rafa, Nélson Veríssimo tem as opções para o ataque ainda mais limitadas. O treinador já não podia contar com Darwin, que está com a seleção do Uruguai, nem com Seferovic, que está lesionado, e chamou Henrique Araújo, jovem avançado de 20 anos que costuma estar ao serviço da equipa B. Otamendi, que foi convocado para a seleção argentina, também é baixa para o confronto com o Boavista marcado para as 19h45 desta terça-feira no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De recordar que o Benfica é recordista de vitórias na Taça da Liga, tendo conquistado sete troféus (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016). Ainda assim, os encarnados não chegam a uma final da competição precisamente deste a última época em que a ganharam, há seis anos.