Há marcas que ficam, há marcas que desaparecem. No caso de Sarabia, a Final Four trouxe um pouco de ambas. As que passam num par de dias ficaram bem gravadas no braço esquerdo, onde andou com uma bem visível fita adesiva verde clara depois das feridas com que ficou por volta da meia hora de jogo com o Santa Clara, quando caiu no lado direito do ataque, bateu num painel publicitário e raspou também na pista de tartan. As que ficam acabaram escritas em forma de golo, neste caso golos, e valeram ao Sporting a conquista do quarto troféu nacional apenas num ano – algo que parecia ser possível no universo verde e branco apenas nas modalidades mas que começa a tornar-se tradição com Rúben Amorim.

E se dúvidas ainda existissem em relação à qualidade do jogador emprestado pelo PSG aos leões por uma temporada (sem opção de compra), esta Final Four acabou por ser literalmente uma prova dos nove para o internacional espanhol: além de ter marcado o oitavo e o nono golos desde que chegou ao Sporting, fez o pleno de remates certeiros nas cinco competições em que participou e tornou-se esta noite em Leiria o quinto espanhol a marcar na final da Taça da Liga depois de Reyes, Javi García, Rodrigo e Pedro Porro, compatriota que fez a assistência para o 2-1 frente ao Benfica e que tinha decidido a última final.

Em paralelo, Sarabia voltou também a ser decisivo na segunda vitória em dérbis na presente época, depois de ter inaugurado o marcador no triunfo por 3-1 em dezembro na Luz para o Campeonato.

“É um dia muito feliz, todos os sportinguistas merecem mais um título e é uma vitória especial por tudo. O que fez a diferença? A intensidade que colocámos no campo, foi uma intensidade muito grande durante todo o jogo e a equipa do Sporting voltou a mostrar todo o seu carácter”, começou por dizer o espanhol na zona de entrevistas rápidas da SportTV, antes de abordar também a segunda vitória em dérbis.

“Se isto quer dizer que somos melhores do que o Benfica? Não, significa que ganhámos o jogo, ganhámos a Taça da Liga e é com isso que temos de ficar, não interessa isso de quem é melhor. Campeonato? Vamos aproveitar hoje e depois começamos a preparar o próximo jogo da Liga”, acrescentou o avançado, em mais uma intervenção pública muito ponderada do jogador que foi considerado o MVP do encontro.