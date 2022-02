Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A cidade de Cahokia, fundada quatro séculos antes da chegada de Cristóvão Colombo, é um daqueles territórios abandonados pelos nativos americanos que despertam o interesse dos arqueólogos, dada a dificuldade em decifrar os seus mistérios. Localizado no que é hoje o estado de Illinois, está deserta desde o século XIV e ninguém sabe porquê. Porém, informa o Science Alert, a ausência de agitação não deve iludir: já foi casa de cerca de 15.000 pessoas.

Mas a dúvida continua: por que razão os nativos americanos abandonaram a cidade? Um estudo de 2021 descartou a ideia anterior de que a desflorestação e o uso excessivo da terra provocaram erosão e inundações na área, tornando-a inabitável. Analisando sedimentos do local, os investigadores concluíram que o solo permaneceu estável até meados do século XIX. Ou seja, não houve nenhum desastre ambiental.

“Não vemos evidências de inundações”, garantiu a arqueóloga Caitlin Rankin, da Universidade de Illinois, embora essa seja “uma narrativa muito comum”.

Os montes próximos ao local da escavação estão em áreas baixas e próximas a um riacho, uma posição privilegiada para qualquer inundação que possa ter ocorrido. No entanto, não há sinais de sedimentos deixados pelas inundações nas camadas da terra.

Embora as pessoas que viviam em Cahokia cortassem muitas árvores (provavelmente para fazer fortalezas defensivas), a investigação provou que tal não conduziria ao tipo de erosão e inundação que obrigaria as pessoas a abandonar as suas casas. Para Rankkin, esses sinais não equacionam o facto de as pessoas reaproveitarem os materiais e reciclá-los.

É menos uma hipótese para desvendar a causa do abandono da cidade e os arqueólogos não baixam os braços: “Ao eliminar esta possibilidade, leva-nos a outras explicações e obriga-nos a procurar outros caminhos de investigação “, vincou o antropólogo Tristram Kidder, da Universidade de Washington.