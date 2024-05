Um aluno foi morto pela polícia no exterior de uma escola secundária do Wisconsin, norte dos Estados Unidos, depois de as autoridades terem recebido uma denúncia sobre uma pessoa armada, disse o procurador-geral do estado. As declarações de Josh Kaul foram feitas na quarta-feira à noite, numa reunião das autoridades sobre os disparos que levaram crianças a fugir da escola secundária de Mount Horeb e provocaram um encerramento de horas das escolas locais, de acordo com a agência de notícias Associated Press

Um atirador que nunca chegou a entrar no edifício “foi neutralizado” no exterior da escola, indicaram as autoridades. “Este incidente teve lugar no exterior (da escola). O indivíduo neste caso nunca conseguiu entrar”, referiu Kaul, indicando que não há feridos.

As autoridades presentes na reunião descreveram o estudante como sendo um jovem do sexo masculino, não fornecendo idade ou outra informação sobre a escola que frequentava.

Kaul escusou-se, no entanto, a responder a perguntas sobre o que sucedeu, na sequência da resposta policial, incluindo se o estudante disparou uma arma, que tipo de arma levava e se forçou a entrada na instituição escolar.

As autoridades disseram que vários agentes de Mount Horeb, que usavam câmaras corporais, dispararam armas, sem especificar quantos.

A polícia permaneceu no local horas depois do incidente e os alunos foram mantidos fechados em edifícios até ao final da tarde, antes de serem libertados para se reunirem com os familiares.