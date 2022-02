Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na Coreia do Sul está à venda uma máscara de proteção contra a Covid-19 que cobre apenas o nariz das pessoas.

Chama-se Kosk, que deriva de “ko”— palavra coreana para nariz e máscara — foi lançada pela empresa Atman e tem como objetivo proteger as pessoas da Covid-19 enquanto comem.

A máscara é composta por duas peças, sendo que uma pode ser removida para deixar a boca descoberta e permitir a ingestão de bebidas e alimentos, avança o jornal The Guardian. Cada caixa destas máscaras tem dez unidades e é vendida por 9.800 won (cerca de 7,21 euros) na loja online Coupang.

진짜로 나와버린 코스크 pic.twitter.com/p58WrYGFLe — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) January 29, 2022

Nas redes sociais, a Kosk tem sido alvo de críticas, mas o The Washington Post recorda que alguns estudos sugerem que o nariz pode ser o “caminho” mais fácil para que a infeção por coronavírus entre no corpo das pessoas. Ou seja, utilizar uma máscara nasal poderá não ser assim tão descabido.

As máscaras que cobrem apenas o nariz são “uma ideia estranha”, mas “melhores do que nada”, garante a professora Catherine Bennet, presidente de epidemiologia do Instituto de Transformação da Saúde da Universidade de Deakin, na Austrália.

A Coreia do Sul atingiu um novo máximo de 22.907 contágios esta quinta-feira, depois de ultrapassar pela primeira vez as 20 mil infeções de Covid-19 na quarta-feira.