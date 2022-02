Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As pensões que foram pagas esta terça-feira pela Segurança Social não refletem as correções feitas às tabelas de IRS para evitar a subida de escalão.

De acordo com avançado por fonte do Ministério da Segurança Social ao Correio da Manhã (artigo para assinantes), apenas as pensões públicas, pagas ao dia 18, terão em conta as novas tabelas, que garantem os aumentos reais nas pensões. Os restantes pensionistas terão de esperar até ao início do próximo mês para receberem os retroativos a janeiro.

O aumento das pensões em janeiro traduziu-se numa descida do rendimento mensal de cerca de 23 mil pensionistas, estimou o Correio da Manhã, provocada pela subida de escalão.

Por não terem sido salvaguardados os aumentos dos rendimentos líquidos, foram publicadas novas tabelas de retenção a 24 de janeiro, que mantêm a isenção nas pensões até aos 710 euros e alargam o escalão seguinte até aos 773 euros.