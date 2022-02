Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um crocodilo na Indonésia que teve um pneu preso no seu pescoço durante mais de cinco anos viu-se finalmente livre da armadilha de borracha.

Desde 2016 que foram várias as tentativas de atrair o crocodilo com 5,2 metros de comprimento para retirar o pneu do pescoço do réptil. O animal foi visto pela primeira com um pneu de uma mota por residentes da cidade de Palu, na ilha de Sulawesi.

Foi Tili, um vendedor de aves com 34 anos, que conseguiu apanhar o crocodilo esta segunda-feira. Utilizou galinhas e patos vivos como isco para atrair o animal, e cordas de nylon para arrastar o réptil até terra.

As várias tentativas por parte de Tili para atrair o crocodilo duraram três semanas. O indonésio tinha já amarrado o crocodilo com cordas, mas estas tinham-se rompido sob o peso do animal, conta a ABC News. Na segunda-feira, contudo, dezenas de pessoas ajudara Tili a imobilizar e arrastar o crocodilo, e a serrar o pneu de borracha do seu pescoço.

Apenas queria ajudar, odeio ver animais presos e a sofrer”explicou Tili à AFP. “Já estava exausto, por isso deixei as outras pessoas terminarem o salvamento. O crocodilo era incrivelmente pesado, toda a gente estava a suar e a mostrar cansaço.”

Depois de retirado o pneu, o crocodilo foi novamente liberto na natureza. Em 2020, as autoridades locais prometeram uma recompensa a quem conseguisse apanhar o réptil e remover o pneu, mas abandonaram a ideia por recearem que se colocasse em risco a segurança do crocodilo.

Ontem foi um dia histórico para nós, estamos gratos por o crocodilo ter sido finalmente salvo e agradecemos aos locais que demonstraram preocupação pela vida selvagem”, afirmou Hasmuni Hasmar, líder de uma agência de conservação local, à AFP.

O réptil era apelidado pelas pessoas que residem em Palu de “buaya kalung ban”, que significa “crocodilo com um colar de pneu” em indonésio.