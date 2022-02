Endurance22: A expedição que partiu em busca do naufrágio mais difícil de encontrar na história

Endurance22: uma expedição para localizar o Endurance original

O motivo por trás da expedição que partiu da Cidade do Cabo foi explicado pelo arqueólogo marinho e diretor de exploração da equipa, Mensun Bound, ao New York Times.

É o naufrágio mais inacessível de sempre, o que faz desta também a maior caça de um naufrágio de sempre.”

A Endurance22 foi financiada por um doador anónimo, que investiu mais de 8,8 milhões de euros no empreendimento. Já próxima do Mar de Weddell, a equipa do navio quebra-gelo Agulhas II terá, chegando ao destino final, menos de duas semanas para localizar o Endurance. Se o navio naufragado for localizado, dois drones irão tirar fotos dos restos da embarcação e farão ainda um mapeamento a laser dos destroços.

Caso o gelo seja demasiado denso para o avanço do Agulhas II, um plano B será levado a cabo. A expedição irá utilizar dois helicópteros para colocar peritos e equipamento num bloco de gelo, onde será feito um furo na placa de água congelada, sendo os dois drones submarinos lançados através da “escotilha improvisada” — os drones têm capacidade para se deslocarem num raio de cerca de 160 quilómetros.

Para tal ser possível, o chefe-cientista do empreendimento, Lasse Rabenstein, e outros peritos em gelo marinho, teriam de determinar o bloco de gelo mais apropriado a comportar o peso tanto do equipamento como da equipa.

Mas um quebra-cabeças maior teria de ser resolvido. Caso o plano B fosse levado a cabo, a equipa de peritos em gelo marinho teria ainda de calcular qual o bloco que estaria sobre o local do naufrágio ao fim de dois dias, uma vez que a deslocação da equipa e do equipamento para a placa de gelo levaria alguns dias a ser concluída.

O Endurance, contudo, não poderá ser perturbado pela expedição. Isto porque segundo o Tratado da Antártida, celebrado em 1959 para preservar o continente de gelo, os destroços do navio são considerados um monumento histórico.

Em relação à localização do Endurance, o local aproximado do seu naufrágio é conhecido graças ao capitão do navio do início do século XX, Frank Worsley, que foi capaz de determinar a localização do seu navio na altura em que afundou. “Sabemos muito bem para onde temos de ir”, explicou o líder da Edurance22, John Shears.

Em 2019, uma primeira expedição com vista a determinar a localização do Endurance, realizada igualmente a bordo do Agulhas II, resultou em fracasso quando um submersível que utilizava tecnologia mais antiga foi perdido debaixo de água, sem que a equipa conseguisse determinar se a localização dos destroços do naufrágio tinha sido descoberta.