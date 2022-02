ICP. 20 anos a mudar o mundo do café para melhor

Este artigo foi originalmente publicada no

5.º número da revista DDD – Dê de Delta

Fundada em 2001 por famílias europeias ligadas ao mercado do café, a International Coffee Partners contava já com croatas, noruegueses, italianos, suecos, alemães e finlandeses entre os seus membros. Faltavam os portugueses. Há pouco mais de três anos, a família Nabeiro juntou-se à organização, com o intuito de contribuir ativamente para melhorar o setor, começando justamente pelas pessoas que dão início a esta longa cadeia de produção: os cafeicultores.

O trabalho da International Coffee Partners (ICP) assenta na intervenção local, junto dos produtores de café, das suas famílias e das comunidades em que estão inseridos. Um universo que tem crescido nos últimos tempos: as exportações mundiais de café atingiram 11,2 milhões de sacos de 60 quilos em junho deste ano, segundo o último relatório da International Coffee Organization.

Com esse crescimento do setor, a ICP tem vindo a tornar-se mais exigente. “Quando foi fundada, a fundação começou com projetos relativamente pequenos, nas Honduras e na Guatemala, que trabalhavam com cerca de 350 famílias”, recorda à DdD Michael Opitz, diretor geral da ICP. “Ao longo dos anos fomos fazendo crescer a dimensão das nossas intervenções e, neste momento, chegamos a aproximadamente três mil famílias.”

Os projetos diferem de país para país e de comunidade para comunidade. As dificuldades de uns não são as dificuldades de outros e é por isso que as operações estão maioritariamente assentes em equipas locais, escolhidas a dedo e invariavelmente treinadas pela ICP. Entre os agricultores que entram nos programas, há perfis que se destacam e em quem a organização investe, no sentido de lhes dar ferramentas para poderem partilhar o que vão aprendendo com outros agricultores, quer nas suas comunidades quer nas que lhes estão mais próximas. Com equipas fixas nos locais de intervenção, totalmente dedicadas aos projetos, a organização consegue chegar a mais pessoas e desenvolver projetos estruturados e duradouros.

O apoio dado aos produtores de café começa na implementação de novos métodos e ferramentas que lhes permitam praticar uma agricultura mais sustentada. Numa altura em que as alterações climáticas tanto causam grandes cheias como secas prolongadas em diferentes partes do mundo, as técnicas têm de ser adaptadas às circunstâncias – e muitos são os cafeicultores que, sem apoios, debatem-se para manter as produções e acabam por abandonar a cultura do café. É por isso que, além dos projetos que desenvolve em campo, a International Coffee Partners partilha mundialmente o que vai descobrindo, no que às mudanças climáticas diz respeito, através de uma plataforma que promove a troca de conhecimentos: a Coffee & Climate Toolbox funciona como uma caixa de ferramentas online que compila metodologias e materiais que ajudam produtores de café em todo o mundo a lidarem com as alterações climáticas com que se deparam.

Mas tão importantes quanto as boas práticas agrícolas são as noções de gestão empresarial, fundamentais para administrar recursos e sustentar trocas comerciais justas. “A própria organização foi evoluindo neste sentido”, explica Michael Opitz. “O foco inicial no café deu lugar a uma abordagem holística e integrada” que hoje dá provas da sua eficácia. Que o digam Simon Genza, Emil Augustino Mzumbwe e Richard e Viola Musaka, quatro agricultores que se juntaram à ICP nos últimos anos e que fizeram dela uma ferramenta para melhorar os seus negócios e as suas vidas. Estas são as suas histórias.

Simon Genza

Mityana, Uganda

O dia de Simon Genza começa ainda antes de nascer o sol, pelas quatro da manhã. O jovem cafeicultor não tem mãos a medir – já que, além de produzir o seu próprio café, ele é um “agricultor de contacto”, o que significa que treina e apoia mais de 90 outros agricultores perto de Mityana, Uganda.

Durante a época de colheita, as bagas que dão origem ao café são vermelhas vivas. Assim que o orvalho da manhã evapora, é para o campo que Simon vai, para colher essas bagas, as mais maduras, e cuidar das mais verdes, limpando o terreno de eventuais ervas daninhas. O seu pedaço de terra conta com cinco mil metros quadrados, cedidos pela sua avó – também ela produtora de café – que assim deu a oportunidade ao neto de ali cultivar café, feijão e milho, garantindo a sua subsistência.

A acompanhar a família na agricultura desde criança, Simon afirma que era inevitável tornar-se também ele agricultor. Mas foi apenas em 2010 que decidiu adotar e renovar o negócio da família, inscrevendo-se na Farmer Field School, sustentada na International Coffee Partners. “Antes de entrar no projeto da ICP, eu usava um método de colheita muito fraco e tanto colhia bagas verdes como vermelhas, pretas ou mesmo infectadas. Hoje colho apenas as vermelhas”, explica.