Os crepes franceses da Bécot

Rua São Sebastião da Pedreira 51C, Lisboa. Todos os dias entre as 11h e as 19h

Para comer à francesa: há crepes doces e salgados na mais recente creperia da capital. Na Bécot tudo é feito na hora. Preparado com a farinha especial da Bretenha, ovo estrelado — ou mexido — fiambre, queijo e cogumelos salteados o Mushrooms Completo é especialidade da casa. Antes de se atirar aos tradicionais crepes com nutella, frutos vermelhos, caramelo salgado e ou chantilly há um mundo salgado para explorar. Como o próprio nome indica, o Avocado vem com guacamole, queijo feta, tomate, picles, cebola e ovo mexido. Por sua vez, o Italy junta presunto, mozzarella e molho pesto. Na gama mais doce pode cruzar-se com o Apple — com com maçãs caramelizadas, caramelo salgado, nozes e chantilly — ou com o Lemon — que inclui lemon curd, granola caseira e chantilly. Além dos crepes, a Bécot também serve panquecas. Todos os dias e a qualquer hora, o brunch junta o melhor da casa e é o mais indicado para uma refeição demorada de fim de semana. Por apenas 12 euros há sumo de laranja ou limonada, iogurte com compota de frutos vermelhos e granola, o crepe Mushrooms ou a panqueca Breakfast com ovo mexido e ainda um crepe ou uma panqueca doce.

Jazz em Setúbal

Casa da Cultura, Setúbal. Sábado às 11h e às 16h na Baixa de Setúbal

Para correr Setúbal com trompetes no ouvido: o círculo de Jazz da cidade está de volta até 27 de fevereiro, com concertos nos palcos mais emblemáticos, entre eles a Casa da Cultura ou Fórum Municipal Luísa Todi. Este sábado, depois do espetáculo ao estilo de New Orleans dos Dixit — precisamente na Casa da Cultura — a banda vai percorrer o centro histórico setubalense numa arruada que promete dar mais quilómetros às partituras que incluem sonoridades dos Balcãs, passando pela música da América Latina, sem esquecer a portuguesa. A ideia é juntar-se ao clarinete, saxofone, trompete, trombone, tuba e percussão. Primeiro dentro de portas, depois cidade fora.

Champ’s

Rua General Silveira 27, Porto. Todos os dias, das 17h à 00h

Para conhecer a nova champanheria da baixa portuense: qualquer fim de tarde é uma opção válida, muito embora os recentes tacos de pato e romã, camarão ou burrata com chutney de figos exijam mais tempo e descontração para serem devidamente degustados. E atenção, quem diz tacos também diz arroz de açafrão queimado, spianata e ervas aromáticas ou crostini de tomate, manjericão e mozarela, disponíveis na carta vegan do espaço que, ainda antes de chegar à baixa da Invicta já se tinha notabilizado pela vasta gama de sangrias na Foz. Dos Cosmopolitan, aos Moscow mule, passando pelo mojitos, daiquiris e aperol spritz, os cocktails são prata da casa.

©DR

El Olivo

Meliã Braga, Avenida General Carrilho da Silva Pinto 8, Braga. Segunda a Sexta entre as 12h30 e as 15h e entre as 19h30 e as 23h. Abre entre as 1h30 e as 10h30 ao pequeno almoço

Para provar a canja de bacalhau com ovo escalfado: entre outras iguarias “ancestrais”, o El Olivo, no Meliã de Braga renovou a carta, recorrendo à essência da gastronomia tradicional portuguesa. À frente do El Olivo há sensivelmente dois anos, o chef Elísio Bernardes diz que a sua cozinha é “consciente, criativa e em constante evolução, ainda que muito simples e centrada no produto”. Os ingredientes locais são indissociáveis do conceito. Do Bacalhau à Moda de Braga, à Perna de cabrito também à moda de Braga ou ao Pica no Chão os ingredientes minhotos estão lá todos. Há Pudim Abade de Priscos e Viúvas de Braga para a sobremesa.

Vibration Matters na ADAO

Rua da Recosta 1, Barreiro. Sábado às 22h. Reservas: anti_corpos@yahoo.com Entrada: 8/10 euros

Para descobrir a comunidade de artistas da Margem Sul: e assistir à estreia dos Vibration Matters daquele lado do rio, já este sábado, corra para reservar bilhete. O coletivo que junta Freddy Locks, Bdjoy e Gunsu leva um carregamento de groove e concrete jungle à ADAO – Associação Desenvolvimento Artes e Oficios e passou a semana a promover a “grande festa”. A poucos metros da estação fluvial do Barreiro, a ADAO ocupa a antiga sede dos Bombeiros Voluntários dos Caminhos de Ferro do Sul e Sueste e tem passado os últimos anos a promover os artistas da cidade. Oficina de artistas de porta aberta é palco do concerto que ora incendeia plateias, ora inspira e expira as vibrações positivas.

Dia do animal de estimação na Quinta Ponte da Capinha

Quinta Ponte da Capinha, Estrada Municipal do Salgueiro, Capinha, Fundão. Reservas: 96 281 24 97

Para celebrar o dia do animal de estimação: que se assinala já este domingo, dia 20, a Quinta Ponte da Capinha, no Fundão abre portas ao seu melhor amigo para uns dias de descanso, em contacto com a natureza. Integrada na paisagem rural da capital da cereja, a unidade de agroturismo faz da autenticidade e do ambiente familiar a sua imagem de marca. Os hóspedes são recebidos, de forma acolhedora e descontraída, pela proprietária, Júlia Fernandes, e convidados a sentirem-se em casa. A recebê-los está também a afável cadela Mel, a “mascote” da quinta, já que este é um espaço pet friendly, que aceita e dá as boas-vindas a todos os animais de estimação que têm a possibilidade de desfrutar do conforto dos quartos da Quinta.

Slang

Slang, Rua Mouzinho da Silveira 29B, Lisboa. Todos os dias entre as 12h e as 16h

Para degustar com arte urbana: o mais recente restaurante do grupo Coma junta os sabores asiáticos e latinos com a comida de conforto num mix capaz de passar pelos tacos de tártaro de salmão, com molho de sésamo e maçã verde ou pelas almôndegas no forno com molho de tomate e ricota. E atenção que isto são apenas algumas das entradas disponíveis no espaço que conta com um mural xxl assinado pelos brasileiros OSGEMEOS. Polvo com puré de tinta de choco e alecrim, rissoto de abóbora com espinafres e maçã verde, poke de salmão com abacaxi, cebolinho e sementes de sésamo e wasabi ou o salmão grelhado com puré de mascarpone são pratos principais na casa que também serve ceviche de peixe branco com malagueta, tomate e coentros e bruscheta de tomate assado com queijo de cabra e pesto para abrir o apetite. Tudo para acompanhar com as margaritas e os mojitos da casa.

Fim de semana Inquieto na Casa da Arquitetura

Avenida Menéres 456, Matosinho. Sábado e Domingo a partir das 11h

Para não falhar o regresso do Fim de semana Inquieto: a Casa da Arquitectura desenhou um programa de atividades que vai da Arquitetura ao Teatro, entre visitas orientadas, oficinas e espetáculos. Sábado, destaque para a visita especial ao projeto Quatro Casas, em Matosinhos, uma das primeiras obras assinadas por Álvaro Siza logo no arranque da carreira. Mais tarde, a companhia de teatro Historioscópio sobe ao palco com espetáculo Caixa Nove Lados e ainda desafia os participantes a construir os seus próprios historioscópios de forma a que possam entrar na história. No Domingo, a Casa da Arquitectura oferece uma visita orientada ao Quarteirão Real Vinícola e à exposição atualmente patente, “What? When? Why not? – Portuguese Architecture”, em simultâneo com

uma visita-oficina simultânea para os mais pequenos, que serão desafiados a criar a sua própria exposição.

Atelier Ambiental nos Dominguinhos

Mar Shopping, Avenida Dr. Óscar Lopes, Leça da Palmeira. Domingo entre as 11h e as 12h30

Para iluminar com a ajuda dos miúdos: os Dominguinhos estão de volta já este domingo com um atelier de educação ambiental em que, reutilizando um frasco, se criam luzes de presença para fazer companhia nas noites de inverno. Para tornar esta luz ainda mais especial, os autocolantes de estrelas cadentes e planetas alertam para a preservação do mundo em que vivemos. O local é o do costume. Entre as 11h e o 12h30, a Catavento das indústrias criativas da Fundação de Serralves vai estar no corredor de Moda Infantil do MAR Shopping Matosinhos. Mascote da iniciativa, a Preguiça também lá está.

Cozinha com Alma

Rua Hermenegildo Pulquério 347, Alcabideche. Cascais. De segunda a sexta-feira, entre as 10h e as 20h e sábado entre as 10h e as 14h. Reservas 91 090 02 07

Para assinalar o 10º aniversário solidário: a Cozinha com Alma inaugurou uma nova loja em Alcabideche na passada quinta-feira 17 e convida toda a Grande Lisboa para continuar a apoiar as famílias em dificuldades financeiras que residem no Concelho de Cascais, com as ementas cada vez mais apuradas deste take-away social. Mais do que ajudar as famílias a recompor a sua vida, o projeto solidário continua a garantir refeições de qualidade a um preço simbólico. “Com este novo ponto de venda pretendemos aumentar a nossa capacidade de resposta e chegar a um maior número de famílias em dificuldade. Iremos manter a loja que já temos na Pampilheira, freguesia de Cascais, mas era necessário criar uma nova alternativa que desse apoio ás famílias da freguesia de Alcabideche”, sublinha Cristina de Botton cofundadora e Presidente da Cozinha com Alma. A servir uma média de mil refeições por dia, o restaurante que pensa em todos, continua a pedir a ajuda de todos.

