O número de refugiados da Ucrânia para países vizinhos atingiu as 875.000 pessoas, desde o início da invasão russa, de acordo o último balanço realizado pelo Alto Comissário para os Refugiados das Nações Unidas, Filippo Grandi.

“Como o número de refugiados da Ucrânia que fugiram para países vizinhos atinge os 875.000, vou à Roménia numa visita que me levará também à Moldova e à Polónia nos próximos dias – para avaliar a situação dos refugiados e garantir apoio dos governos anfitriões do ACNUR [Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados]”, escreveu no Twitter.

As the number of refugees from Ukraine who have fled to neighbouring countries reaches 875,000, I head to Romania on a visit that will take me also to Moldova and Poland in the next few days — to assess the situation of refugees and assure host governments of UNHCR’s support.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022