Volodymyr Zelensky voltou a apelar aos países ocidentais, mas desta vez culpando-os por nada terem feito para salvar as vidas perdidas durante os últimos 13 dias de conflito.

Num vídeo partilhado esta terça-feira na rede social Telegram, o Presidente da Ucrânia disse que desde o início do conflito que o país aguarda pela entrega de aviões, uma “promessa” feita pelo Ocidente e que, até ao momento, não foi cumprida.

“Enquanto os russos são os culpados pelas mortes, a responsabilidade é partilhada por aqueles que, durante 13 dias, nos escritórios ocidentais, não foram capazes de aprovar uma decisão obviamente necessária, e que não salvaram as nossas cidades destas bombas e mísseis – embora possam. [Recai] sobre aqueles que não protegeram os céus ucranianos dos assassinos russos”, afirmou Zelensky, que voltou a pedir o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, algo que já foi negado pela NATO e pelos Estados Unidos.

⚡️Zelensky: "While Russians are to blame for the killings, responsibility is shared by those who for 13 days in their Western offices haven’t been able to approve an obviously necessary decision, who didn’t save our cities from these bombs and missiles – although they can." — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 8, 2022

Segundo Zelensky, as forças russas “voltaram a bombardear Sumy” e estão a transformar a cidade num “inferno”, sublinhando que os corredores humanitários estabelecidos esta terça-feira estão a ser bombardeados.

Falou ainda sobre Mariupol, cidade onde os corredores humanitários falharam por duas vezes este fim de semana, afirmando que os russos estão “deliberadamente a cortar o abastecimento de água, comida” e eletricidade da cidade portuária, que as pessoas “não podem esperar” e que uma criança morreu desidratada na cidade, lê-se na Sky News.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy says the occupiers have "bombed Sumy again" and they are "turning it into hell". https://t.co/X3flQUCiPZ ???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/2Vci4YlGYP — Sky News (@SkyNews) March 8, 2022

Zelensky referiu também que o Comité Internacional da Cruz Vermelha — que fiscalizou o cessar-fogo acordado entre a Ucrânia e a Rússia este fim de semana — está a “proibir” os ucranianos de usar o seu “emblema nos veículos das missões humanitárias”.

⚡️Zelensky: "International Committee of the Red Cross is forbidding us to use their emblem on the humanitarian mission vehicles. It's very revealing. Some influential people would rather 'cross out' Ukraine." — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 8, 2022

“Se o mundo se puser de lado, perder-se-á para sempre. Porque há valores incondicionais. Em primeiro lugar, o diretio à vida. É por isto que estamos a lutar aqui, na Ucrânia. É isto que o mundo precisa de proteger”, disse ainda o líder ucraniano, citado pelo Kyiv Independent.

⚡️Zelensky: "If the world stands aside, he will lose itself forever. Because there are some unconditional values. First of all, the right for life. This is what we are fighting for here, in Ukraine. This is what the world needs to protect." — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 8, 2022

