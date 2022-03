"Turning Red": um panda vermelho para nos salvar

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nem as lentes rosadas da nostalgia me fazem escamotear o óbvio: os conteúdos para pré-adolescentes (e para adolescentes propriamente ditos) são muito melhores agora que na minha época. Eu tinha que recorrer à Brenda do “Beverly Hills 90210”, que me ensinava zero sobre ter 12 anos em Mem Martins. Mas hoje há um manancial de conteúdos para aqueles que começam a largar a infância ainda sem saberem ser adultos (e será que alguma vez sabemos?). Nesta linhagem, o novo filme da Pixar “Turning Red” (em português chama-se “Estranhamente Vermelho” e tem lançamento exclusivo e direto na plataforma de streaming Disney+, esta sexta-feira, 11 de março) é um exemplo de excelência de um conteúdo para pré-adolescentes que me teria dado muito jeito quando eu própria andava envolvidas em combates de kick boxing com as minhas hormonas.

“Turning Red” passa-se em 2002 — lamento, mas já está a valer como filme de época, com os seus Nokia e os seus CDs ripados — e conta a história de Mei Lee, uma rapariga de ascendência chinesa a viver em Toronto, no Canadá. A sua família é responsável pelo templo mais antigo da cidade e Mei divide os seus dias entre ajudar os pais no templo e ser uma aluna de excelência, cheia de atividades extracurriculares. Até que a pressão constante da sua mãe hiper protetora choca de frente com o facto de a jovem estar a começar a despertar para novos interesses, como dar primazia aos amigos da escola ou começar a sonhar com rapazes. Como se tudo isto não fosse tarefa espinhosa que chegue, a entrada na adolescência torna Mei permeável a uma misteriosa maldição familiar que a transforma num gigantesco panda vermelho de cada vez que fica zangada ou entusiasmada. O que, nos dias que correm, é constante.

[o trailer de “Turning Red”:]

Já há muito tempo que a Disney percebeu que o segredo do seu sucesso é agradar a vários targets ao mesmo tempo. “Turning Red”, não estando no campeonato dos 8 aos 80, é uma experiência tão interessante e importante para pais como para filhos. A fazer lembrar a obra-prima, também da Pixar, “Inside Out”, é assumidamente tanto sobre as agruras do crescimento como sobre as gerir do ponto de vista parental — mas suspeito que os pais ficarão mais comovidos que os filhos. É uma representação assumida e sem rodriguinhos do conflito de gerações e de como lhe sobreviver, já que é tão inevitável como ter o primeiro buço.

A metáfora do filme para a puberdade é tão assumida que é, inclusivamente, a primeira vez que se fala abertamente sobre menstruação num filme de animação de um grande estúdio e que aparecem até pensos higiénicos. Não, o filme não é sobre isso, mesmo que o título até pudesse remeter para aí, é mesmo sobre um panda vermelho. Mas é não só absolutamente refrescante como absolutamente necessário ver representado como normal algo que (posso garantir-vos na primeira pessoa) pode ser uma experiência caótica e embaraçosa.