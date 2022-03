A ERSE — Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos propôs esta sexta-feira medidas extraordinárias que passam por controlar os preços do gás, tendo em conta o contexto atual de aumentos, agravado pela guerra na Ucrânia, indicou, num comunicado.

“O funcionamento dos mercados grossistas de eletricidade e de gás natural é, no atual contexto nacional, ibérico e europeu, fortemente impactado pela ocorrência reiterada de preços historicamente elevados, em valores que, de forma simplificada, são mais de três a quatro vezes superiores aos que se registavam no início de 2021. Mais recentemente em resultado da guerra na Ucrânia observa-se uma escalada de preços ainda maior com valores dez vezes superiores aos que se registavam no início de 2021″, destacou.

Assim, o regulador do setor energético colocou algumas iniciativas em consulta pública, incluindo “um mecanismo de aprovisionamento de gás natural aberto (compras de gás a preços controlados e de forma concorrencial), orientado para estabilizar as condições de aprovisionamento no mercado nacional e, com isso, contribuir para mitigar impactes adversos nos consumidores e na economia nacional”.