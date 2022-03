A número um do ténis Ashleigh Barty, de 25 anos, anunciou esta quarta-feira que se retirava das competições, numa mensagem vídeo.

“Hoje [esta quarta-feira] é um dia difícil e cheio de emoção para mim porque anuncio a minha retirada do ténis”, declarou a australiana, na rede social Instagram.

“Estou muito feliz, estou totalmente pronta, e sei agora, no meu coração, que como pessoa, esta é uma boa decisão”, disse, em lágrimas, ao lado da antiga parceira em pares Casey Dellacqua.

Número um mundial desde 2019, Barty ganhou três títulos do Grand Slam, em singulares, em Roland-Garros (2019), Wimbledon (2021) e o Open da Austrália, este ano.

Em janeiro, Barty tornou-se na primeira campeã local a conquistar, em 44 anos, o Open da Austrália, juntando-se ao clube exclusivo dos vencedores do Grand Slam em três superfícies diferentes.

“Estou grata por tudo o que o ténis me deu, deu-me todos os meus sonhos e ainda mais”, acrescentou.

“Mas sei que chegou o momento para me afastar, seguir outros sonhos e pousar as raquetes”, disse.

A Associação de Ténis Feminino (WTA) respondeu, na rede social Twitter: “Obrigada por teres sido uma incrível embaixadora deste desporto e para as mulheres de todo o mundo. Vais-nos fazer muito falta, Ash”.

For every young girl that has looked up to you.

For every one of us that you've inspired.

For your love of the game.

Thank you, @ashbarty for the incredible mark you've left on-court, off-court and in our hearts ???? pic.twitter.com/6wp9fmO439

— wta (@WTA) March 23, 2022