Vídeo. Zelensky compara imagens da "monstruosa demonstração do mal" na II Guerra com invasão da Ucrânia

O vídeo remete primeiro para imagens de 1939 e 1945, período da 2.ª Grande Guerra, altura em que “parecia que a mais monstruosa demonstração do mal havia sido irrevogavelmente consagrada apenas em terríveis crónicas históricas”, como se lê no vídeo agora divulgado. Depois passa para imagens do ano de 2022 onde se veem vários bombardeamentos na Ucrânia.

O vídeo vai cruzando imagens da destruição e morte da Segunda Grande Guerra em várias cidades europeias, com a imagens que agora nos chegam diariamente para mostrar a semelhança de algumas delas, no que toca à destruição e às vítimas.

“O mal não desiste. Lembra-te disso. Se não parar na Ucrânia, o mal vai chegar a todas as casas da Europa. O mal tem um nome. Para o fascismo russo!”, lê-se no final do vídeo.