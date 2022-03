Livraria Lello tem novo espaço dedicado a livros raros, "joias da casa" e exposições que querem servir de "alerta"

A nova sala está agora localizada num espaço que costumava acolher o armazém da livraria — as marcas das caixas de livros são ainda visíveis no chão da sala — e que chegou também a ser espaço de uma instalação artística sobre “Os Lusíadas”, deixando nas paredes várias palavras e frases relacionadas com a obra. “É um espaço mais intimista, que também ele tem já um conjunto de camadas de histórias e vem acrescentar história a estes livros. Mais do que um espaço dedicado ou preocupado com a venda de livros é um espaço para contar histórias, para valorizar os livros e para mostrar outras valias que os livros nos podem trazer”, explica Aurora Pinto.

O acesso a este novo espaço é mais restrito, sendo feito mediante marcação prévia (limitada a 50 pessoas por dia) e sujeita a confirmação por parte da Livraria Lello, uma vez que os visitantes terão acompanhamento personalizado. Mais do que uma visita rápida, o objetivo é que as obras que estão nesta sala sejam vistas com tempo, longe do movimento mais caótico que por vezes pode ter uma visita àquela que é considerada como uma das livrarias mais bonitas do mundo. “Temos aqui livros que nasceram no século XV e, portanto, este é um espaço com tempo, de tempo e para gastar o nosso tempo com algo diferente e para sairmos daqui mais ricos”, acrescenta a responsável ao Observador.