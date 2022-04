Ugarte, a calculadora mágica para quando Rúben tem mesmo de fazer contas (a crónica do Sporting-P. Ferreira)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A ideia não é nova, Rúben Amorim não se cansa de a repetir: até ao fim da temporada, o Sporting vai jogar sem a calculadora na mão, sem fazer contas e sem pensar na desvantagem que tem para o FC Porto. E a motivação para isso mesmo, por muito que a abordagem pareça displicente ou até enganadora, é até bastante simples — os leões têm de ganhar todos os jogos se quiserem sequer sonhar com a revalidação do título. Ou seja, não valia a pena pensar nos dragões se os três pontos não caíssem em Alvalade a cada fim de semana.

“Não damos nada como garantido, podemos perder pontos em qualquer momento. Não perdemos assim tantos pontos mas estamos a seis pontos do 1.º. O FC Porto tem perdido menos do que nós ainda e qualquer jogo pode fazer a diferença na luta pelo título. As equipas vêm sem pressão, outras têm a pressão dos pontos… Mas isso não garante nada. Temos de vencer os jogos todos para garantir o título ou o segundo lugar. Só depois de garantir o segundo lugar é que podemos pensar no primeiro. É possível ganhar os jogos todos e é isso que vamos tentar fazer. Depois, o que tiver de acontecer, acontecerá. Deixei de fazer contas há algumas semanas, a última jornada foi a prova disso”, disse Amorim na antevisão da receção deste domingo ao P. Ferreira.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-P. Ferreira, 2-0 28.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga) Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis, Pedro Porro (Ricardo Esgaio, 75′), João Palhinha (Manuel Ugarte, 57′), Matheus Nunes (Daniel Bragança, 84′), Nuno Santos, Pedro Gonçalves (Marcus Edwards, 57′), Paulinho (Slimani, 75′), Sarabia PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: João Virgínia, Feddal, Bruno Tabata, Luís Neto Treinador: Rúben Amorim P. Ferreira: André Ferreira, Juan Delgado, Nuno Lima, Marco Baixinho, Antunes, Rui Pires (Edmilson Mendes, 78′), Nuno Santos, Zé Uilton, Gaitán (Matchoi, 40′), Hélder Ferreira (Lucas Silva, 64′), Adrián Butzke (Diaby, 78′) Suplentes não utilizados: Vekic, Pedro Ganchas, Maracás, Bastos, Fernando Treinador: César Peixoto Golos: Sarabia (gp, 20′), Nuno Santos (72′) Ação disciplinar: cartão amarelo a André Ferreira (19′), a João Palhinha (45+5′), a Marco Baixinho (53′), a Antunes (56′), a Sarabia (58′), a Nuno Santos (87′)

Depois da paragem para os compromissos das seleções nacionais, o Sporting voltava à Primeira Liga com a certeza de que uma vitória pressionava desde logo o FC Porto, que só entra em campo esta segunda-feira contra o Santa Clara, e deixava o segundo lugar e o apuramento direto para a Liga dos Campeões praticamente garantido, na sequência da derrota do Benfica com o Sp. Braga na Pedreira. Assentes em quatro partidas seguidas sem derrotas, entre três vitórias e um empate sem golos com o Manchester City, os leões enfrentavam um P. Ferreira vindo de quatro vitórias em cinco jogos — e com uma clara melhoria de rendimento desde que César Peixoto assumiu o comando técnico, em dezembro.

Com Pedro Porro recuperado e de volta às opções, Rúben Amorim fazia três alterações face à equipa que venceu o V. Guimarães na jornada anterior: Porro, João Palhinha e Pedro Gonçalves regressavam ao onze e saíam Ricardo Esgaio, Manuel Ugarte e Slimani, com o Sporting a restaurar o trio ofensivo que também inclui Sarabia e Paulinho. Nuno Santos continuava a ser aposta na ala esquerda e Matheus Reis mantinha-se integrado no trio de centrais em conjunto com Gonçalo Inácio e Coates. Do outro lado, Rui Pires era a única novidade de César Peixoto e aparecia no onze para render o castigado Luiz Carlos.

De forma natural, o Sporting procurou assumir o controlo do jogo logo a partir do apito inicial, colocando as linhas subidas e balançando a equipa para o meio-campo adversário. Não foi preciso esperar muito para perceber se seria essencialmente pelo corredor direito, através das combinações entre Porro e Sarabia, que os leões iriam procurar desequilibrar — contudo, do lado oposto, Nuno Santos era um elemento fulcral na hora de recuperar bolas e provocar superioridade numérica em espaços mais interiores do meio-campo, tornando difícil a progressão do P. Ferreira por essa ala.

O único lance mais perigoso do primeiro quarto de hora foi um cruzamento de Nuno Santos na esquerda que não teve qualquer consequência na grande área e esse dado era precisamente o espelho do jogo a que Alvalade estava a assistir. Com muita luta na zona do meio-campo, Sporting e P. Ferreira partilhavam um duelo essencialmente tático, estratégico e posicional, com a equipa de César Peixoto a ter o mérito de conseguir travar as saídas apoiadas dos leões através de uma pressão muito eficaz ao portador da bola. O conjunto de Rúben Amorim não permitia quase nada ao adversário, à exceção de alguns momentos na direita do ataque pacense em que Matheus Reis teve de cobrir as subidas de Nuno Santos, mas também não era capaz de chegar com perigo à baliza contrária.

⌚️20' SCP 1-0 FCPF ????????Pablo Sarabia chega aos 15 golos no ????Sporting, o máximo de golos marcados numa equipa fora de Espanha (por época). Está a 8 golos de bater o máximo de golos numa temporada: Sevilla 2081/19 pic.twitter.com/P9BGNLeZkd — playmakerstats (@playmaker_PT) April 3, 2022

Sem largura nas alas ou espaço interior, Coates optou pela exploração da profundidade à passagem do quarto de hora inicial — e acabou por despoletar o único golo da primeira parte. Paulinho recebeu o passe do uruguaio, tentou fintar André Ferreira e acabou por cair; o árbitro começou por assinalar fora de jogo e mostrar o cartão amarelo ao avançado por simulação mas, depois de ser chamado a analisar as imagens do VAR, decidiu que tinha mesmo existido grande penalidade do guarda-redes. Na conversão, Sarabia não falhou e chegou aos 15 golos na atual temporada (20′).

O jogo pouco ou nada se alterou depois de alcançada a vantagem leonina e o único lance mais perigoso foi um remate de Pote, na grande área e depois de uma combinação entre Sarabia e Porro na direita, que passou por cima da trave (33′). Gaitán saiu lesionado depois de uma entrada mais dura de Gonçalo Inácio, João Palhinha viu o quinto cartão amarelo e vai falhar a deslocação a Tondela na próxima jornada e o Sporting foi para o intervalo a vencer o P. Ferreira pela margem mínima depois de 45 minutos a baixo ritmo e praticamente sem oportunidades de golo.

???????? INTERVALO | Sporting 1 – 0 Paços de Ferreira ???? penálti conquistado por Paulinho e concretizado por Sarabia vai fazendo a diferença em Alvalade

???? castores sólidos a defender mas inexistentes no remate#SCPFCPF #LigaBwin #LigaPortugalBwin pic.twitter.com/V7LGQIyPS5 — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) April 3, 2022

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Sporting-P. Ferreira:]