O tenista português Gonçalo Oliveira foi nesta terça-feira eliminado na primeira ronda do challenger da Cidade do México, após perder contra o argentino Juan Ignacio Londero em três sets.

O tenista portuense, que ocupa o 262.º lugar do ranking ATP, perdeu diante do 131.º da hierarquia e quinto cabeça de série do torneio pelos parciais de 7-5, 6-7 (6-8) e 6-3, num encontro que teve a duração de duas horas e 56 minutos.

Na segunda ronda, Londero irá defrontar o francês Maxime Janvier, que ultrapassou o jovem mexicano Luis Carlos Alvarez Valdes.