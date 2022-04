Como é que a Valorpneu tem contribuído para a sustentabilidade? Sendo o grande dinamizador para o desenvolvimento de novas soluções para o destino a dar aos pneus em fim de vida. Por isso se quer que o seu pneu circule cada vez melhor, quer na estrada, quer no ambiente comece por ler este artigo.

Não é novidade para ninguém que a indústria automóvel é uma das mais poluentes para o planeta. No entanto, todos podemos fazer alguma coisa para contrariar essa tendência… e porque não começar já pelos pneus do seu carro?

Aplicação do granulado de borracha derivado do processo de reciclagem ↓ Mostrar ↑ Esconder Relvados sintéticos (41.7%); pavimentos diversos (41%), indústria da borracha (5.5%), indústria de isolamentos (5.3%), misturas betuminosas com borracha utilizadas nas vias rodoviárias e aeroportuárias (2.6%), pisos de hipismo (0.9%) e outros (2.9%).

A reutilização de produtos permite economizar recursos e energia e é essa a grande bandeira da Valorpneu que ao longo dos últimos 20 anos tem tratado dos pneus em fim de vida, permitindo assim a economia de recursos naturais, redução de gases nocivos e gerando energia renovável. A sustentabilidade do sector dos pneus novos e usados está a crescer exponencialmente e a Valorpneu é já uma referência a nível mundial e um verdadeiro ‘case study’ para a organização de outros sistemas de gestão de pneus usados.

Desde o início da sua atividade que a entidade gestora do Sistema Integrado de Gestão de Pneus Usados em Portugal (SGPU) – através de uma rede de operadores que recolhem, recuperam e reciclam os pneus – possibilita-lhes uma nova vida: são recauchutados ou transformados em matéria-prima para outras indústrias, voltando a entrar no ciclo económico.

Pneus que são campos de futebol

E se lhe disséssemos que o granulado de borracha produzido nestes últimos anos a partir de pneus usados daria para encher 5000 campos sintéticos de futebol? Ou até para pavimentar 850 Pontes Vasco da Gama?

Onde se podem entregar os pneus usados? ↓ Mostrar ↑ Esconder A Valorpneu tem atualmente contratados 52 centros de receção, 43 dos quais no Continente, um na Madeira e oito nos Açores. Todos os pneus são controlados e depois encaminhados maioritariamente para as empresas de reciclagem ou de valorização energética.

São números impactantes mas que representam bem todo o esforço e preocupação da Valorpneu que se tem vindo a manifestar atento às transformações que estão a ocorrer no mundo ao nível da nova mobilidade. Destaque-se, a propósito, que a produção do granulado de borracha realizada ao longo destes anos é o equivalente à produção de borracha de mais de 8 milhões de árvores de borracha. Isto quer dizer que ao ser um substituto desta matéria-prima natural, possibilita ainda a diminuição da crescente deflorestação no planeta.

O que acontece aos pneus usados? ↓ Mostrar ↑ Esconder São quatro os destinos possíveis para os pneus em fim de vida: a reutilização, recauchutagem, reciclagem e valorização energética.

Vejamos outros números que demonstram bem o impacto a nível ambiental promovido pela Valorpneu: 149 Milhões de pneus usados já foram tratados e por isso mais de 2,5 toneladas de emissões nefastas para o ambiente foram evitadas, bem como o respectivo consumo de energia salvaguardado.

A pressão do pneu afeta a resposta do veículo ao travar, curvar e consumo de combustível. Verifique a pressão, uma vez por mês, sem esquecer o sobresselente, as rotações e alinhamento da direção. 5 fotos

Por isto tudo é tão importante cuidar dos pneus do seu veículo e adoptar boas práticas que permitam a economia de recursos naturais, redução da emissão de gases nocivos para o ambiente e gerar energia renovável.

De futuro ao olhar para os pneus do seu veículo lembre-se que não servem só para circular na estrada… fazem a economia circular também e de forma mais sustentável.