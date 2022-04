Macron e Le Pen: uma reedição de 2017 com reforço eleitoral na primeira volta (e adversários com resultados muito diferentes)

Macron, presidente em funções, obteve este domingo 27,4% dos votos (quando estavam contados 96% dos boletins inscritos pelos eleitores franceses mas num momento em que já não se previam alterações nos dois primeiros lugares da corrida eleitoral). É uma subida de três pontos face a 23 de abril de 2017. Curiosamente, é também um reforço semelhante ao que foi registado pela candidata da União Nacional: Le Pen obteve 24% dos votos (também dados provisórios com 94% dos boletins validados).

Números arredondados à unidade (um para baixo, o outro para cima), Macron e Le Pen subiram três pontos percentuais na comparação entre as duas eleições. São os mais votados da noite e, por isso, voltam a disputar a segunda volta das presidenciais francesas — sabendo de antemão que as sondagens para esse duelo final são menos favoráveis a Macron do que eram há cino anos, ainda que continuem a sugerir que a reeleição está ao alcance do candidato do Em Marcha!

Ali por perto, Jean-Luc Mélenchon seguiu a tendência e conquistou o terceiro lugar, com 21,6% — ou seja, registou um crescimento de dois pontos face a 2017 e fechou a noite uma posição acima da que tinha alcançado nesse sufrágio. Mas mesmo isso não foi suficiente para evitar ser afastado da segunda volta.

Depois, entre Mélenchon e o quarto classificado, o candidato da extrema-direita Éric Zemmour, há um fosso significativo em percentagem de votos. Zemmour foi a escolha de 6,97% dos eleitores franceses.

Valérie Pécresse, a candidata do centro-direita (e sucessora de Fillon na corrida presidencial) deu aquilo a que se pode chamar um gigantesco trambolhão eleitoral — o pleonasmo é intencional. Pécresse é, de resto, responsável pelo pior resultado que os Republicanos obtiveram numas eleições para o Eliseu até à data, com 4,75% dos votos.

Rosto da candidatura ecologista destas eleições, Yannick Jadot conseguiu 4,49% dos votos.

E, depois, outra subida significativa entre 2017 e 2022: Jean Lassale, 66 anos, 1,9m de altura e 3,24% dos votos. Não significa mais que um sétimo lugar, mas ainda assim é um reforço para quase o triplo dos votos face aos 1,21% de há cinco anos.

Fabien Roussel, candidato pelo Partido Comunista Francês, ficou pelos 2,33% de votos, algumas décimas acima de Nicolas Dupont-Aignan, que se encontra do lado oposto do espectro partidário (na direita nacionalista e conservadora) e que obteve 2,12% dos votos (pouco expressivo e, além disso, menos de metade dos 4,7% de 2017).

Chegamos aos três últimos lugares da tabela. E só aí encontramos o nome de Anne Hidalgo, a socialista que, em 2014, se tornou na primeira mulher a assumir o cargo de presidente da câmara de Paris e que em 2020 foi reconduzida. Hidalgo procurava voos maiores — mas não chegou a tirar os pés do chão. Obteve 1,74% dos votos, menos, muito menos que os 6,36% obtidos pelo Partido Socialista Francês nas últimas presidenciais.

Sobram Philippe Poutou e Nathalie Arthaud. O primeiro conseguiu apenas 0,78% dos votos (há cinco anos tinha conseguido um pouco melhor, 1,09%); a segunda, também ela repetente nestas andanças, não fez melhor e piorou a marca de 2017: somou agora 0,58% (contra os 0,64% anteriores).