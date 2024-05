A Câmara de Lousada, no distrito do Porto, criou o Prémio Dr. Mário Fonseca, no valor de 20 mil euros, para promover a investigação científica nas ciências da saúde, informou hoje o município.

Segundo a autarquia, o período de candidaturas decorre de 1 a 30 de junho, podendo ser apresentadas por investigadores com doutoramento há menos de 10 anos.

A câmara garante um valor de 10 mil euros para o prémio, mas admite-se o apoio de entidade públicas e privadas que permitam aumentar aquele montante.

Segundo a autarquia, até ao momento, uma empresa associou-se, disponibilizando 10 mil euros, elevando o valor do prémio para os 20 mil euros, nesta primeira edição.

O Prémio Dr. Mário Fonseca homenageia um médico local que ficou conhecido como “médico do povo”, por ter dedicado a sua vida profissional à medicina e ao apoio clínico dos mais desfavorecidos.

Esta primeira edição do prémio tem como embaixador Manuel Sobrinho Simões, investigador e patologista que venceu o Prémio Pessoa 2002 pela sua investigação na área da oncologia, e como presidente do júri a investigadora Flávia Sousa.

Como entidades académicas parceiras e membros do júri encontram-se o Instituto de Biomedicina (iBiMED) – Universidade de Aveiro, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3s) – Universidade do Porto, o Instituto de Medicina Molecular (IMM) – Universidade de Lisboa, o Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil (IPO-Porto), o Instituto Universitário de Ciências da Saúde (CESPU), LYRIS, Advanced Science School e a Ordem dos Médicos.

Em setembro é anunciado o vencedor.