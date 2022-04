Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“As forças russas não fizeram a pausa operacional que provavelmente era necessária para reconstituir e integrar adequadamente as unidades danificadas retiradas do nordeste da Ucrânia em operações no leste da Ucrânia.” A análise é do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês) que diariamente divulga relatórios sobre a invasão.

“É improvável que a ofensiva russa no leste seja dramaticamente mais bem-sucedida do que as ofensivas russas anteriores, mas as forças russas podem ser capazes de desgastar os defensores ucranianos ou obter ganhos limitados”, escrevem os analistas do think tank sediado nos Estados Unidos.

As forças russas retiradas de Kiev, agora a lutar em Donbass, “na melhor das hipóteses, foram remendadas e preenchidas com soldados de outras unidades danificadas”. Para além disso, avança o ISW, os militares russos têm poucas unidades coesas.

Apesar de reconhecer o desgaste que os russos podem provovar nas forças ucranianas, “um súbito e dramático sucesso ofensivo russo permanece altamente improvável, no entanto, e as perdas táticas ucranianas não significariam o fim da campanha no leste da Ucrânia, muito menos a guerra como um todo”.