A "paranoia" de Putin, a aliança entre China e Rússia para invadir Taiwan e as intimidações do Irão: secretas dos EUA avisam para ameaças

Por conta das boas relações entre a China e a Rússia, Avril Haines salientou que os dois países estão a fazer “exercícios militares conjuntos” para a possibilidade de Pequim atacar Taiwan. Uma aliança sino-russa para invadir o território que as autoridades chinesas reclamam como seu é “certamente uma possibilidade”, vincou a chefe das secretas, que não precisou o “quão provável é” esse cenário concretizar-se.

O responsável dos serviços de informações no Departamento de Defesa expressou as mesmas preocupações e admitiu que os Estados Unidos estão “apreensivos” com as capacidades de Washington em responder a essa ameaça. Abrindo duas frentes — uma na Ucrânia, outra em Taiwan —, isso dividiria as atenções norte-americanas. “A cooperação [entre a China e a Rússia] é agora sem limites”, assinalou Avril Haines, que notou que em todos os “setores da sociedade” essa aliança está patente.

A ameaça do Irão e a guerra em Gaza

Outros dos países que preocupam os serviços secretos norte-americanos é o Irão e os seus aliados espalhados na região do Médio Oriente. Avril Haines frisou que, neste momento, o grupo xiita libanês Hezbollah não tem interesse numa “guerra total contra Israel e os EUA”, mas a situação tem “potencial para escalar”. Já o grupo iemenita dos houthis vai “continuar a aumentar os ataques” no Mar Vermelho, prejudicando as rotas comércio internacional.