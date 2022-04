Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Muitas vezes aquilo que é não parece e há mais um volte face a nível de castigos no futebol português com impacto no clássico desta noite no Dragão: Pepe viu o seu castigo suspenso e pode defrontar o Sporting na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, como tudo aponta que vá acontecer tendo em conta a disponibilidade física e disciplinar do capitão.

O central ficou a saber na tarde desta terça-feira que tinha sido suspenso por 23 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, ainda no âmbito dos incidentes no final do clássico frente aos leões a contar para o Campeonato. Além da multa, o comunicado do órgão acrescentava ainda que os dias que já tinham sido cumpridos tinham de ser descontados, ficando ainda assim de fora das partidas com o Sporting e Sp. Braga, podendo regressar com o Vizela (dia 30).

Pepe tinha uma nuance processual de Bruno Tabata e Matheus Reis, também eles castigados com 23 dias e um jogo, de forma respetiva. Ao contrário dos jogadores leoninos, que confessaram os factos de que eram acusados durante o processo seguido pela Comissão de Instrução da Liga, o central não teve a mesma conduta e, por isso, não podia recorrer ao Pleno do Conselho de Disciplina. Ainda assim, havia outro caminho, já antes seguido por outros jogadores e técnicos. E foi por aí.

Os responsáveis dos azuis e brancos, de forma oficiosa, iam comentando que não consideravam possível a presença do central nem com o Sporting, nem com o Sp. Braga. No entanto, e em termos internos, nunca deixou de haver essa esperança. Com ou sem recurso, Pepe iria sempre para estágio com a equipa, tendo em conta a importância do duelo desta noite e o seu papel como capitão, mas a crença numa possível disponibilidade nunca desvaneceu em termos internos. E confirmou-se.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O central apresentou recurso dos 11 dias ainda por cumprir de castigo ao Tribunal Arbitral do Desporto, fazendo a solicitação do pedido suspensivo da pena para o Tribunal Central Administrativo do Sul. Chegou a tempo: a confirmação de que a pena estava suspensa até ser analisada pelo TAD chegou ao Dragão esta tarde. O Porto Canal, que divulgou a informação numa primeira instância, acrescentou ainda que foi o juiz desembargador Frederico Branco a aceder à ação cautelar interposta.