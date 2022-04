Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Mais de dois meses depois, e na antecâmara de mais um clássico a contar para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, a última decisão por conhecer a nível de jogadores: Pepe e Bruno Tabata, que estiveram suspensos preventivamente após o FC Porto-Sporting para o Campeonato, foram suspensos por 23 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Além da dupla, também Matheus Reis, que tinha outro processo a decorrer também relativo ao mesmo encontro, foi punido com um jogo.

Assim, e em condições normais, os três jogadores estarão fora do encontro da Taça de Portugal na quinta-feira, podendo ainda apresentar recurso à decisão divulgada ao final da tarde pelo Conselho de Disciplina. Em paralelo, e ainda do mesmo clássico, Luís Gonçalves foi alvo de uma suspensão de 68 dias.

Pepe e Tabata estavam acusados de conduta violenta, no caso do central por um pontapé a Hugo Viana e no do avançado por um empurrão a Luís Gonçalves, ambos após o apito final. Logo a 15 de fevereiro, quatro dias depois do clássico, o mapa de castigos referia também que “não obstante a instauração do processo disciplinar, atendendo ao facto de ambos os jogadores terem sido expulsos com exibição de cartão vermelho”, existiria uma “suspensão de forma preventiva automática” de dois jogos. A multa foi de 2.870 euros cada.

Já Matheus Reis, que falhou o dérbi frente ao Benfica por castigo (quinto amarelo), tinha sido alvo da instauração de um processo disciplinar “por gesto incorreto executado no decorrer do jogo, amplamente divulgado na comunicação social e que não foi relatado em relatórios oficiais”. Esse momento protagonizado com Francisco Conceição no decorrer da segunda parte foi sancionado com um jogo e multa de 510 euros.