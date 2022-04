Rúben tinha vontade de rir, Sérgio mostrou que quem ri por último ri sempre melhor (a crónica do FC Porto-Sporting)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No início de fevereiro, na antecâmara de uma visita do Sporting ao FC Porto que tinha impacto direto nas contas do título, Rúben Amorim e Sérgio Conceição foram muito elogiados pelas respetivas conferências de imprensa. Riram, sorriram, demonstraram boa disposição e falaram longamente sobre canções de embalar — ou seja, foram o que de melhor existe no futebol português. Mas dentro de campo, depois do apito final, jogadores, técnicos e dirigentes mostraram o que de pior existe no futebol português. Talvez por isso, desta feita, Amorim e Conceição tenham decidido inverter a lógica.

Na antecâmara de uma nova visita do Sporting ao FC Porto, agora para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, Sérgio Conceição queixou-se do timing do castigo a Pepe (que entretanto ainda existia) e Rúben Amorim fez o que raramente faz — entrou em confronto direto e lançou o mote para o quarto Clássico da época entre as duas equipas. “Em relação aos castigos, tal como também não falei da outra vez, não vou estar a fazer comentários agora porque não vale a pena. Até porque há coisas que me dão vontade de rir, como algumas pessoas que dizem que ‘não vale tudo para ganhar’. Certas pessoas a dizer isso… Mais vale não ter qualquer tipo de comentário”, disse o treinador leonino na conferência de imprensa, referindo-se às declarações do técnico dos dragões.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Sporting, 1-0 (3-1 no conjunto das duas mãos) Meia-final da Taça de Portugal Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve) FC Porto: Marchesín, Pepê, Pepe, Mbemba, Zaidu, Grujic, Vitinha, Otávio, Fábio Vieira (Stephen Eustáquio, 90+2′), Taremi (Galeno, 88′), Evanilson (Toni Martínez, 81′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Diogo Costa, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, João Mário Treinador: Sérgio Conceição Sporting: Adán, Luís Neto (Ricardo Esgaio, 56′), Coates, Gonçalo Inácio, Pedro Porro, Matheus Reis, Manuel Ugarte (João Palhinha, 86′), Matheus Nunes, Sarabia (Marcus Edwards, 71′), Pedro Gonçalves (Nuno Santos, 86′), Paulinho Suplentes não utilizados: João Virgínia, Bruno Tabata, Daniel Bragança Treinador: Rúben Amorim Golos: Toni Martínez (82′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Evanilson (31′); cartão vermelho direto a Pedro Porro (89′)

Ora, vontades de rir à parte, a verdade é que o jogo desta quinta-feira tinha pesos e importâncias muito distintas para FC Porto e Sporting. No caso dos dragões, que tinham vencido por 1-2 na primeira mão em Alvalade e levavam essa vantagem na eliminatória, o apuramento para uma final da Taça de Portugal onde o adversário será o Tondela era um passo de gigante no sentido da dobradinha numa altura em que o Campeonato está praticamente garantido. No caso dos leões, que tinham perdido por 1-2 na primeira mão em Alvalade e levavam essa desvantagem na eliminatória, o apuramento para uma final da Taça de Portugal onde o adversário será o Tondela era um passo de gigante no sentido de conquistar o troféu e alcançar um final de temporada menos mau depois de um dérbi com o Benfica em que o Campeonato ficou praticamente perdido.

Ora, com Pepe a ser a principal surpresa no onze inicial depois de o recurso interposto pelo FC Porto ao castigo decretado pelo Conselho de Disciplina da Federação ter tido seguimento, os dragões atuavam com Marchesín na baliza, Pepê a lateral direito e Taremi e Evanilson no ataque, para além da natural presença de Grujic no meio-campo devido à lesão de Uribe. Do outro lado, no Sporting, Matheus Reis voltava à titularidade depois de ter estado suspenso contra o Benfica, Ugarte regressava após Palhinha ter estado no onze com os encarnados e o trio ofensivo era o do costume, com Sarabia, Pedro Gonçalves e Paulinho. Quem não aparecia sequer na ficha de jogo, contudo, era Slimani.

Marchesin cumpre o jogo 92 pelo FC Porto: ultrapassa o campeão europeu Mlynarczyk e passa a ser o 4.º guarda-redes estrangeiro com + jogos pelo clube GR estrangeiros com + jogos pelo FC Porto:

334 ????????Helton

154 ????????Casillas

98 ????????Siska

92 ????????Marchesin↗

91 ????????Mlynarczyk pic.twitter.com/U6FNTAGarQ — playmakerstats (@playmaker_PT) April 21, 2022

Manuel Ugarte teve o primeiro remate do jogo, ao atirar ao lado de fora de área depois de um pontapé de canto (4′), e essa foi a primeira indicação de que o Sporting pretendia ir atrás do golo e da eliminatória. Os leões tinham mais bola e estavam mais subidos no terreno — algo que também era claramente consentido pelo FC Porto, que parecia confortável com a lógica de atacar em transição rápida e procurar a profundidade nas costas da defesa adversária. A equipa de Rúben Amorim conseguiu colocar a bola no fundo da baliza à passagem do quarto de hora inicial, com Sarabia a bater Marchesín à saída do guarda-redes depois de um passe de Pedro Gonçalves (14′), mas o lance foi anulado por fora de jogo do espanhol e manteve-se o nulo no Dragão.

Com o adiantar dos minutos, o Sporting perdeu alguma intensidade e foi permitindo a conquista de metros por parte do FC Porto, que aproveitou para equilibrar a estatística na posse de bola e levar o jogo para a zona do meio-campo. A partida ia decorrendo com escassa qualidade e poucas ou nenhumas oportunidades de golo, acumulando-se os momentos em que os jogadores caíam no chão depois de duelos mais agressivos, em que os elementos dos bancos de suplentes saltavam para criticar decisões do árbitro ou em que o estádio sentia essa instabilidade e respondia com assobios e apupos.

???????????? 30' | Porto 0-0 Sporting Ugarte já disputou 11 duelos em apenas meia hora, tendo vencido 7 deles#TaçaDePortugal #FCPSCP pic.twitter.com/cXBDu86H2P — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) April 21, 2022

Zaidu acabou por ter a melhor ocasião da primeira parte, ao atirar ao lado à saída de Adán depois de uma condução de Taremi pelo corredor central (38′), e os dragões foram para o intervalo com um ligeiro ascendente. Do outro lado, os leões falharam o objetivo de marcar cedo e relançar desde logo a eliminatória, algo que claramente era o primeiro ponto da estratégia delineada para o Dragão, e demonstravam muita dificuldade na hora de construir a dimensão ofensiva. No final da primeira parte, com o resultado empatado, o FC Porto mantinha a vantagem na meia-final da Taça de Portugal.

???????????? INTERVALO | Porto 0-0 Sporting ???? faltas não faltam, remates à baliza? um

???? com + bola e qualidade de passe mas isso não lhe chega

???? mesmo sem acertar na baliza equilibra nos (baixos) Expected Goals da 1ª parte#FCPSCP #TaçaDePortugal pic.twitter.com/h3m3WIqsDY — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) April 21, 2022

