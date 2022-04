Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com uma segunda vitória frente ao Sporting, o FC Porto garantiu a presença na final da Taça de Portugal pela 32.ª vez, apenas menos seis do que o recordista Benfica. E também a nível de vitórias os encarnados estão na frente (26), sendo que os azuis e brancos terão agora a oportunidade de poderem isolar-se como a segunda equipa mais troféus na prova rainha caso vençam no Jamor o Tondela, 15.º adversário diferente no encontro decisivo – nesta fase tem 17, tantos como o Sporting.

Olhando em termos históricos para as 31 finais da Taça de Portugal que o FC Porto disputou até ao momento, entre 17 vitórias e 14 derrotas, os dragões apadrinharam a estreia em decisões de sete equipas sendo que apenas por uma vez não ganharam e com uma história curiosa sobre esse encontro em 1961 frente ao Leixões: a decisão realizou-se no Estádio das Antas, casa dos azuis e brancos, e a grande figura da equipa de Matosinhos era um antigo jogador do clube, Osvaldo Silva.

1955/56: FC Porto-Torreense, 2-0

1960/61: FC Porto-Leixões, 0-2

1983/84: FC Porto-Rio Ave, 4-1

1990/91: FC Porto-Beira-Mar, 3-1 (a.p.)

2002/03: FC Porto-U. Leiria, 1-0

2008/09: FC Porto-P. Ferreira, 1-0

2009/10: FC Porto-Desp. Chaves, 2-1

2020/21: FC Porto-Tondela

Também o saldo de encontros oficiais entre FC Porto e Tondela pendem a favor dos azuis e brancos, com um total de 13 vitórias e um empate em 15 jogos e a única derrota no Dragão em 2016, com um golo de Luís Alberto. Esta época trouxe os resultados mais desnivelados em compromissos para o Campeonato, com uma vitória por 3-1 no Estádio João Cardoso com hat-trick de Taremi a juntar-se a uma goleada por 4-0 no Dragão (Taremi, Galeno, Fábio Vieira e Francisco Conceição).