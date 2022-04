O verão regressa esta sexta e sábado com 28ºC. Mas depois a semana é novamente de primavera

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Acabou. A partir desta quinta-feira pode guardar o chapéu de chuva e a gabardina, que a chuva e o vento forte vão dar descanso por uns tempos. E pode também guardar os casacos e as lãs grossas: aliás, pode preparar-se para uns dias de verão, em que em muitas cidades do país as temperaturas podem chegar aos 28ºC nesta sexta e sábado. Depois durante a próxima semana, logo a começar no domingo, o tempo volta a ser primaveril, com máximas na ordem dos 20ºC. O calor regressa em força de novo no sábado e domingo seguintes, o de de 7 e 8.