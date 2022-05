Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Embora a esmagadora maioria dos veículos comercializados por esse mundo fora continue a recorrer a motores a combustão, sejam eles a gasolina ou a gasóleo, a procura por soluções alternativas continua a aumentar de forma consistente. Globalmente, no primeiro trimestre de 2022, foram vendidos 2 milhões de veículos equipados com baterias recarregáveis, o que inclui os 100% eléctricos (BEV) e os híbridos plug-in (PHEV). Isto representa um incremento de 55% face ao mesmo período de 2021, onde apenas 1,1 milhões de unidades foram transaccionadas, de acordo com José Pontes, da EV-Volumes.

Com construtores americanos, chineses, europeus e sul-coreanos a disputar o mercado mundial, a liderança entre os BEV pertenceu folgadamente à Tesla, que comercializou 310.411 unidades, à frente dos 154.623 veículos da SAIC e dos 144.203 da BYD. O Grupo Volkswagen surge na 4.ª posição, com 98.455 unidades, à frente do grupo Hyundai/Kia, com 81.744.

Se juntarmos as vendas dos BEV às dos PHEV, a Tesla continua na 1.ª posição com 310.411 unidades, apesar de apenas propor veículos 100% eléctricos. A BYD ascende à 2.ª posição com 285.849 veículos, relegando a SAIC para o 3.º lugar (170.454). O Grupo Volkswagen ocupou a 4.ª posição no ranking dos mais vendidos com baterias recarregáveis, com 154.824 unidades, juntando 56.369 PHEV aos eléctricos vendidos, o que lhe permite afirmar-se como o primeiro representante europeu. Em 5.º lugar surge o grupo Geely/Volvo (110.253 unidades).