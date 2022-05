Calouste Gulbenkian e o país dos sovietes

Entre o final da década de 1920 e primeira metade da seguinte, Calouste Sarkis Gulbenkian voltou a surpreender o mundo com a sua extrema habilidade e sensibilidade para aumentar o espólio da sua extraordinária coleção, e estar, primeiro do que todos, no “sítio” certo e na companhia das pessoas mais influentes, tendo assim acesso ao espólio de um dos maiores museus do mundo. Falamos do Hermitage, em pleno coração do país dos sovietes, mais concretamente em São Petersburgo, na Rússia.

É numa espécie de regresso ao raiar do século XX que somos conduzidos neste que é o terceiro episódio do podcast Only the Best, uma parceria entre o Museu Calouste Gulbenkian e a Rádio Observador que vai para o ar a cada quinze dias, como sempre, conduzido pelo historiador Rui Ramos, anfitrião deste programa, e à boleia das histórias fascinantes partilhadas por João Carvalho Dias, diretor-adjunto do referido museu.

Oportunidade de uma vida

Conhecido por ser um dos museus com uma das coleções de arte mais imponentes de todo o mundo, algo que ainda hoje se verifica, o Hermitage, viu, como conta Rui Ramos, “o seu espólio crescer graças à intervenção dos czares da Rússia”, mas, em março de 1917, o país enfrentou uma das maiores crises políticas da sua história, “já que o império dos czares caiu, dando lugar a uma república, que, em novembro desse ano, seria derrubada pelos bolcheviques que instalariam uma ditadura que, poucos anos depois, seria a génese da União Soviética”.

Com o país mergulhado numa crise profunda, era urgente a entrada de dinheiro, “e a venda parcial da coleção de arte dos czares pareceu um bom meio de o conseguir, nomeadamente a partir do estrangeiro”, explica Rui Ramos. Dessa forma, “o governo soviético pediu ao museu Hermitage que elaborasse uma lista de obras de arte que podiam ser exportadas de modo a chegarem a um valor de dois milhões de rublos”.

No artigo As grandes oportunidades. As compras à Rússia, Nuno Vassallo e Silva contextualiza o que se passava nessa época, referindo que, “em 1925, foi criado o Antikvariat – Central Office for State Trading of the USSR for the Purchase and Sale of Antique Objects, organismo que coordenou todas as vendas de obras de arte russas no estrangeiro, com delegações em Berlim, Paris, Londres e Nova Iorque”.

Foi assim que, entre 1929 e 1934, o governo soviético vendeu mais de duas mil obras de arte da coleção do Hermitage, incluindo 250 pinturas, entre as quais obras de mestres como Rafael, Ticiano, Botticelli e Rembrandt. A venda, como refere Rui Ramos, “foi secreta entre 1929 e 1933, até a imprensa ocidental ter descoberto que algumas das mais famosas obras de arte do referido museu estavam a aparecer em coleções e museus ocidentais, como a Crucifixão de van Eyck no Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque”.

Mas como entra Calouste Gulbenkian nessa corrida, onde estava nesse período e como soube da venda antes dos outros, já que o arménio foi um dos primeiros compradores?

João Carvalho Dias lembra que os números envolvidos nessa venda eram “alucinantes, chegando mesmo a avançar-se que teriam saído dezenas de milhares de obras, das quais milhares de pinturas, ainda que seja impossível saber ao certo”.

Mas, mais uma vez, “há que identificar a centralidade de Calouste Gulbenkian no mundo dos negócios para encontrar as pistas que conduziram ao «negócio» com o Hermitage. Neste caso, fazer com que a Rússia Soviética pudesse sentar-se à mesa com os grandes produtores de petróleo, podendo assim aceder a uma fatia dos mercados, como negociador, e não apenas como produtor. Este «esquema» interessava aos soviéticos e aos outros produtores, que assim tinham poder de negociação para obterem acesso às imensas jazidas russas”, indica o diretor-adjunto do Museu Calouste Gulbenkian.

Na época, Gulbenkian tinha vários aliados, em particular, “o norte-americano Alfred Chester Beatty, milionário da mineração e colecionador, e o soviético Georges Piatakoff, governador do Banco Estatal Soviético, seu representante em Paris. Mas havia uma contrapartida, o Consórcio liderado por Gulbenkian ficaria com o monopólio das exportações de petróleo russo durante quatro a cinco anos, contra o investimento de dez milhões de libras em infraestruturas petrolíferas. Os russos estavam interessados em negociar com Gulbenkian e como tal deram-lhe primazia, quando surgiu a ideia de vender obras de arte do Hermitage. E estando Gulbenkian em Paris, trata-se de uma oportunidade única para o arménio”, refere João Carvalho Dias.

Critérios de mestre

Hoje ainda um dos maiores museus do planeta, o Hermitage abriu as portas ao público em 1852, e “ocupa grande parte dos antigos palácios da família real em S. Petersburgo. A sua coleção foi iniciada pela imperatriz Catarina, a Grande, em 1764, quando esta começou a comprar obras de arte a colecionadores europeus, incluindo quadros de Holbein, Rafael, Ticiano, Paolo Veronese, Rembrandt ou Rubens”, lembra Rui Ramos.

Estima-se que a coleção reunia “um total de quatro mil quadros, dez mil desenhos, 16 mil moedas, assim como esculturas e joias”, refere o historiador, que acrescenta que “a imperatriz desejava competir com os outros monarcas europeus enquanto patrono das artes. Os outros czares continuaram as aquisições na Europa ocidental, ao ponto de juntarem a maior coleção de Rembrandt do mundo”. A isso, “junta-se os resultados das escavações arqueológicas no império russo”, sublinha o historiador.

Sabemos que “Gulbenkian comprou quadros de artistas como Rembrandt, Rubens ou Huber Robert”, mas a grande dúvida, pergunta o anfitrião do podcast Only the Best, era saber “em que critérios se baseou para selecionar o que lhe interessava?”.

Segundo João Carvalho Dias, Calouste estava “interessado em tudo”, em especial, “ourivesaria, pintura de grandes mestres, livros manuscritos, encadernações persas e francesas do século XVIII, escultura, mobiliário e até antiguidades egípcias”. O facto de “conhecer os catálogos, nomeadamente os inventários do Barão Foelkersam para a ourivesaria e de Pierre Weiner para a pintura, e de ter tido ajuda por parte de Wildenstein, que possuía fotografias das galerias – e para quem adquiriu obras como Retrato de Tito, de Rembrandt; Le Mezzetin, de Antoine Watteau; La leçon de musique, de Ter Borch; e Les baigneuses, de Lancret –, foi uma preciosa e fundamental ajuda para o filantropo arménio.

Graças a isso, “Gulbenkian comprou pinturas de Rembrandt (Figura de Velho e Pallas Atena), Rubens (Retrato de Helena Fourment), Hubert Robert (duas pinturas do Jardim de Versalhes), assim como peças de ourivesaria de François-Thomas Germain, Roettiers, Lehendrick, provenientes de importantes serviços imperiais; uma mesa-secretária de Riesener, e claro está, a obra-prima da escultura francesa do século XVIII – Diana – comprada por Catarina, a Grande, diretamente a Houdon”, enumera João Carvalho Dias, que recorda que constavam entre “as primeiras e impressionantes listas, nomes de artistas como Fra Angelico, Giorgione, Botticelli, Rafael, Miguel Ângelo, Ticiano, Velasquez, Chardin e Falconet”.

A aquisição destas obras, de acordo com o artigo As grandes oportunidades. As compras à Rússia, de Nuno Vassallo e Silva, representa a “mais espetacular” das quatro remessas de obras de arte que Gulbenkian adquiriu aos soviéticos, tendo sido o reflexo da habilidade negocial do arménio que conseguiu ultrapassar e antecipar a feroz concorrência, pois estava, mais uma vez, rodeado de gente influente, e possuir informação sobre as peças, “embora nunca tenha tido contacto direto” com as mesmas. Além disso, este negócio permitiu também satisfazer um dos sonhos de Calouste, pois “com a aquisição dos dois Rembrandts, concretizou o desejo de possuir na sua coleção telas do mestre holandês”, assinala Nuno Vassallo e Silva.

Negócios delicados e (mais ou menos) secretos

Todos esses negócios foram, como sublinha Rui Ramos, “uma das transações mais delicadas e complexas da vida de colecionador de Calouste Gulbenkian, pois tratava-se de comprar peças de um museu, vendidas secretamente por um regime que então ainda não era reconhecido por muitos Estados da Europa ocidental”. Para complicar, continua o anfitrião do podcast Only the Best, “o governo bolchevista tinha incluído no Hermitage muitas das coleções expropriadas a colecionadores soviéticos privados”.

Mas o filantropo arménio não foi o único a ter interesse nas obras do Hermitage, e, lembra Rui Ramos, “o milionário norte-americano Andrew Mellon também fez grandes compras, logo a partir de 1930, que depois doou para fundar a National Gallery of Art, em Washington”. Mas ficam no ar várias perguntas: como é que Calouste agiu, quem foram os seus intermediários e, sobretudo, que cautelas teve nessas compras?

A esse propósito, João Carvalho Dias, afirma que “as cautelas de Gulbenkian foram muitas, sendo preciosa a intervenção de Georges Piatakoff, todo o processo foi rodeado de grande secretismo, e só mais tarde começaram as fugas para a imprensa. Uma delas, em 1931, até divertiu Gulbenkian quando o Daily Telegraph atribui a Andrew Mellon a aquisição do Retrato de Helena Fourment de Rubens, num negócio que envolveu “mais 15 peças em prata” e que no total representou um investimento de 8,8 milhões de libras”, confessa Jonathan Conlin na obra O Homem Mais Rico do Mundo.

Apesar disso, nem todas as compras aos soviéticos “foram tão sigilosas como Gulbenkian porventura desejara”, refere Nuno Vassallo e Silva no livro As grandes oportunidades. As compras à Rússia, pois “os arquivos da Casa Duveen, no Getty Research Institute, em Los Angeles, testemunharam o seu acompanhamento pelos maiores comerciantes de arte da época”. Esse conhecimento levou, em 1931, a que Gulbenkian recebesse na sua casa de Paris, Edward Fowles, braço direito de Duveen, que dirigia a sucursal da sua galeria”, com o objetivo de ver e avaliar as peças adquiridas por Calouste, tendo concluído que Gulbenkian estaria resistente à venda das obras, pois, estava convencido de que “possuía o melhor” e queria-as para si.

Apesar disso, e voltando ao livro de Conlin, relata-se a contribuição de Piatakoff nas compras de Gulbenkian ao Hermitage, entre 1928 e 1930, ainda que “não se assumisse como um perito”, e na obsessão de Calouste “em adquirir peças de qualidade”, ao contrário de outros colecionadores que “optavam pela quantidade”. Conlin, refere ainda que Gulbenkian entregou a Piatakoff uma primeira lista com obras pretendidas, com este a reduzi-la “a nove pinturas e catorze peças de prata”.

Ainda em relação à contribuição de Piatakoff nas negociações, Jonathan Conlin, partilha no seu livro que estavam também em causa interesses paralelos como “o interesse nas discussões relativas ao petróleo” por parte de Gulbenkian, que, perante um momento “de impasse nas negociações”, teve ainda a habilidade de incluir “algumas obras para aguçar o acordo”.

Outro homem importante foi o francês Marcel Aucoc, que, segundo o diretor-adjunto do Museu Calouste Gulbenkian, “era o olheiro do arménio, tendo feito o levantamento das peças e entregado relatórios a Calouste, com o seu olhar de perito incidido sobretudo sobre as peças de ourivesaria. Já em relação a uma peça como Diana, de Houdon, limitou-se a referi-la como um mármore soberbo, um pouco frio, realista», ainda que tal não condicionou Gulbenkian na sua aquisição que pois já conhecia a referida escultura através das publicações, pelo menos desde 1907”.

Outra tarefa complicada foi “a exportação das peças, via Berlim e depois Paris, e, no caso da escultura de Houdon, por mar, até Londres. Posteriormente, as obras compradas em “quatro remessas”, seriam todas reunidas na casa da Avenue d’Iéna, em Paris”. Importante é também o facto, como é revelado no livro O Homem Mais Rico do Mundo, de Gulbenkian, perante as compras ao Hermitage, “começar a conceber a organização da sua coleção como se fosse diretor de uma galeria pública, procurando que cada mestre estivesse representado por uma obra-prima característica”.